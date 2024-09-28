Якщо зламали Telegram: чи можна повернути собі акаунт, як відновити доступ до повідомлень і каналів

Справжнім стресом для кожного користувача, який використовує месенджер Telegram щодня, стане втрата доступу до нього через дії зловмисників.

Останнім часом в Telegram "розгулялися" аферисти, які за допомогою нехитрих маніпуляцій забирають собі акаунти українців. Якщо біда вже трапилася, не панікуйте одразу. Можете спробувати повернути контроль над профілем.

Як зрозуміти, що Telegram зламали

Іноді злам акаунта в месенджері може не бути помітним для користувача одразу, тому що доступ до нього ще певний час залишається. В будь-якому разі шахраї намагатимуться отримати для себе максимум вигоди. Ось кілька ознак, які свідчать про те, що ваш профіль в Telegram зламали:

"викидає" з профілю — часто таке трапляється на усіх пристроях, де був здійснений вхід, а коли ви намагаєтесь увійти, то знову "викидає";

незвична активність — в налаштуванням можуть бути увімкнені чи вимнені функції, яких ви не зачіпали, також з'являються повідомлення, що ви не надсилали;

спроба входу в профіль — отримання сповіщення про спробу входу на іншому пристрої чи новому місці, якщо це були не ви, то ваш акаунт під загрозою;

активність на невідомих пристроях — ви можете переглянути всі активні сеанси в розділі "Приватність і безпека", якщо натиснете на "Показати всі сеанси".

Як діють шахраї — щоб не потрапити на ґачок

Які дії, якщо зламали Телеграм / Фото: Фото з відкритих джерел

Якщо ви будете розуміти, які саме методи використовують зловмисники, щоб отримати доступ до вашого акаунта Telegram, вам буде простіше захистити свій профіль:

фішинг — створення офіційних повідомлень чи сайтів, які візуально дуже схожі на офіційний Telegram, коли надсилають необхідність, наприклад, проходження верифікації, під час якої потрібно ввести свої дані;

маніпуляція — змушування добровільно "поділитися" своїми даними через розсилання "прохань" від знайомих вам людей, щоб, наприклад, прогоосувати в конкурсі за дитину;

шкідливе програмне забезпечення — не натискайте на сумнівні повідомлення з посиланнями, тому що так ви надаєте шахраям всі дані, які їм необхідні;

підбирання пароля — їхні дії можуть бути успішними, якщо ви встановили надто простий пароль.

Які дії, якщо зламали Телеграм

Насамперед, спробуйте зайти в месенджер з іншого пристрою, ПК чи ноутбука. Якщо у вас вийшло, тоді ваші дії будуть такими:

Відкрийте "Налаштування". Зайдіть до розділу "Активні сесії" чи "Пристрої". Перегляньте, з яких пристроїв наразі здійснено вхід. Якщо помітили, що є незвична активність з невідомого ґаджета, одразу натискайте "Завершити всі ваші сеанси". Після цього змініть пароль, комбінуючи букви, цифри і спеціальні символи. Не забудьте увімнути в "Налаштуваннях" двофакторну автентифікацію, щоб зловмисникам було важче знову заволодіти вашим акаунтом. Обов'язково зверніться до служби підтримки Telegram, описавши свою проблему, якщо самостійно відновити доступ до акаунта не виходить.

Що робити, якщо зламали Телеграм і не можеш увійти? Повторіть свою спробу вночі, адже є висока ймовірність, що в цей час активність шахраїв буде нижчою. Входячи зі смартфону, оберіть спосіб отримання коду від Telegram через СМС-повідомлення, замість сповіщення у месенджері.

На жаль, в Телеграм існує опція, яка не дозволяє видалити ті пристрої, які були приєднані щойно. Це можна зробити лише через деякий час. Ще один спосіб доволі банальний — зачекайте, коли зловмисники самі вийдуть з профілю.

Якщо всі дії не дали бажаного результату, залишається лише пожертвувати усіма каналами та повідомленнями, що були в профілі, і видалити його назавжди. Також ви можете заблокувати SIM-карту, яку потім ви зможете відновити, звернувшись до мобільного оператора.

Не забудьте опублікувати в усіх соцмережах повідомлення про те, що вас зламали, тому що від вашого імені шахраї можуть надсилати повідомлення з шкідливими посиланнями. Слід зазначити, що зазвичай на відновлення акаунта йде кілька днів.

Як захистити свій профіль в Telegram

Не думайте, що вас точно "пронесе" і шахраї не будуть намагатися зламати ваш профіль. Краще, все-таки, вжити певних заходів, щоб мінімізувати ризики:

завжди встановлюйте складні паролі, щоб їх неможливо було підібрати спеціальними програмами;

увімкніть двофакторну автентифікацію, після чого вам завжди буде приходити код на електронну пошту чи смартфон під час входу в акаунт;

періодично перевіряйте, чи немає чужих пристроїв, що підключені до вашого профілю;

не переходьте за підозрілими посиланнями, навіть, якщо їх надіслали ваші друзі або родичі;

не встановлюйте невідомі застосунки, а також завжди пильнуйте, які дозволи ви їм надаєте.

Пам'ятайте, що безпека в Telegram залежить не лише від самого месенджера, але й від вашої обережності.

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