Якщо зробити перше підживлення смородини цими добривами, урожаю не буде

Смородинові кущі досить невибагливі у догляді, однак перше неправильне підживлення може погубити майбутній урожай.

Розповідаємо, якими добривами не можна робити перше підживлення смородини навесні.

Які добрива не підходять для першого підживлення смородини

Свіжий гній. Досить часто городники вносять гній під кущі, щоб вони добре росли. Однак таке підживлення палить кореневу систему, приваблює капустянку та перенасичує ґрунт аміаком. До того ж, всі поживні речовини йдуть у зелену масу, а квіткові бруньки не закладаються.

Досить часто городники вносять гній під кущі, щоб вони добре росли. Однак таке підживлення палить кореневу систему, приваблює капустянку та перенасичує ґрунт аміаком. До того ж, всі поживні речовини йдуть у зелену масу, а квіткові бруньки не закладаються. Хлористий калій. Це вкрай небезпечне добриво для смородини. Хлор блокує засвоєння рослиною фосфору й азоту, які їй потрібні навесні для росту та розвитку. Натомість імунітет кущів знижується, краї листя стають сухими, зав’язь не росте, залишається дрібною.

Це вкрай небезпечне добриво для смородини. Хлор блокує засвоєння рослиною фосфору й азоту, які їй потрібні навесні для росту та розвитку. Натомість імунітет кущів знижується, краї листя стають сухими, зав’язь не росте, залишається дрібною. Сечовину не можна застосовувати після цвітіння кущів, бо надлишок азоту стимулюватиме ріст гілок та зеленої маси. А зав’язь буде дрібною чи її взагалі може не бути.

Які добрива найкращі для першого підживлення смородини

Перше підживлення кущів треба робити азотними добривами чи органікою, яка міститиме азот. Тоді кущі гарно ростимуть, а ягоди будуть великими та солодкими. Таке підживлення необхідно вносити лише раз.

Щоб приготувати розчин для підживлення, треба взяти дві столові ложки аміачної селітри на десять літрів води. Розчиніть селітру повністю у воді та вилийте добриво під кущ.

Ще можна взяти звичайні дріжджі, які прекрасно підходять для першого підживлення смородини. Щоб приготувати розчин, необхідно пів кіло дріжджів, 50 грамів цукру і 10 літрів води. Треба зробити розчин і залишити на добу для бродіння. Такого підживлення вистачить на один кущ, треба лити під корінь, попередньо розпушивши землю.

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