Яку інформацію можна дізнатися з символів на шкаралупі яйця в магазині

Яйця можна назвати одним із найбільш доступних продуктів, але, купуючи їх в магазині, ми рідко звертаємо увагу на маркування. Як виявилося — даремно.

Маркування складається з цифр та літер і може дуже багато розповісти про продукт та його правильне зберігання.

Наприклад, якщо ви бачите на шкаралупі літеру "Д" червоного кольору, то це означає, що яйце дієтичне. А тому термін його реалізації складає усього лише один тиждень. Таку продукцію потрібно правильно зберігати — лише за мінусової температури.

На ринку дієтичні яйця вважаються рідкістю, але все-таки інколи їх можна зустріти на прилавках магазинів.

Літера "С" означає столове яйце. І цей варіант зустрічається найчастіше. Його головна відмінність від дієтичного полягає в терміні реалізації — поза холодильником його можна зберігати до 25 днів. А якщо помістити яйце в будь-яке холодне середовище, наприклад, той же холодильник, то можна подовжити цей період до 4 місяців.

Ще одним важливим моментом у маркуванні яєць є їхня категорія. Вона залежить від ваги та розміру продукції. Наприклад, яйця, які належать до 1 категорії, маркують С1. Вони мають вагу 50-65 г. Яйця, що відносяться до 2 категорії, маркуються С2 і мають вагу 45-55 г. Добірна продукція позначається "0". Такі яйця важать 65-75 г.

Найважча категорія яєць важить від 75 г і вище. Такі важковаговики позначаються літерою "В". В народі, одначе, існує думка, чим менше яйце, тим воно натуральніше. Хоча яйця категорії 0 мають вищий цінний за продукцію 2 категорії.

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