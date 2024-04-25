Яку квітку посадити на городі, щоб шкідники забули до вас дорогу

Не всі знають, що календула є не лише лікарською рослиною — її ще називають "нагідки лікарські", а також люблять за помаранчеве цвітіння — але й чудовим сидератом та знищувачем шкідників.

Ця рослина покращує структуру ґрунту, пригнічує ріст бур'янів, ефективно бореться зі шкідниками.

Користь календули для городу

Чому календулу потрібно садити поряд з овочами?

Речовини, які виділяються кореневою системою календули, знезаражують ґрунт та покращують його структуру.

Під час росту корені календули забезпечують культури, які ростуть поряд, ефірами, фітонцидами та іншими корисними елементами.

Календула ефективна у боротьбі з попелицею. Яким чином? Запах календули привабливий для сонечок, які є одними з головних ворогів попелиці.

Листя та стебла календули є чудовим компостом.

Запах календули привертає колорадських жуків, таким чином рослина відвертає жуків від картоплі.

Якщо висадити квітку біля грядок з цибулею, капустою, вона допоможе відлякувати нематод, цибулеву муху.

І це ще не все — квітка може бути барометром для городників. Якщо календула після ночі не відкриває пелюсток до 8 години ранку — слід очікувати дощу або грози.

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