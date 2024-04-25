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Яку квітку посадити на городі, щоб шкідники забули до вас дорогу

Яку квітку посадити на городі, щоб шкідники забули до вас дорогу

Календула для городу

Чим корисна календула для городу.

Не всі знають, що календула є не лише лікарською рослиною — її ще називають "нагідки лікарські", а також люблять за помаранчеве цвітіння — але й чудовим сидератом та знищувачем шкідників.

Ця рослина покращує структуру ґрунту, пригнічує ріст бур'янів, ефективно бореться зі шкідниками.

Користь календули для городу

Чому календулу потрібно садити поряд з овочами?

  • Речовини, які виділяються кореневою системою календули, знезаражують ґрунт та покращують його структуру. 
  • Під час росту корені календули забезпечують культури, які ростуть поряд, ефірами, фітонцидами та іншими корисними елементами.
  • Календула ефективна у боротьбі з попелицею. Яким чином? Запах календули привабливий для сонечок, які є одними з головних ворогів попелиці.
  • Листя та стебла календули є чудовим компостом. 
  • Запах календули привертає колорадських жуків, таким чином рослина відвертає жуків від картоплі. 
  • Якщо висадити квітку біля грядок з цибулею, капустою, вона допоможе відлякувати нематод, цибулеву муху.

І це ще не все — квітка може бути барометром для городників. Якщо календула після ночі не відкриває пелюсток до 8 години ранку — слід очікувати дощу або грози.

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