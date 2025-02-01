Яку суму грошей можна дарувати на день народження 2025 року, щоб іменинник не образився

День народження – це завжди особлива подія, коли хочеться приємно здивувати рідних і друзів. Гроші залишаються універсальним подарунком, проте важливо визначити таку суму, яка порадує іменинника і водночас не стане для вас фінансовим тягарем.

Від чого залежить сума грошового подарунка

Розмір подарунка визначається насамперед тим, наскільки тісні у вас взаємини з іменинником. Близьким родичам і найкращим друзям зазвичай дарують більше, ніж колегам або знайомим. Окрім цього, варто враховувати такі моменти:

Ваш бюджет – найголовніше, щоб подарунок був зроблений щиро, не створюючи для вас фінансових труднощів.

– найголовніше, щоб подарунок був зроблений щиро, не створюючи для вас фінансових труднощів. Формат святкування – якщо подія святкується у ресторані чи іншому закладі, варто взяти до уваги витрати іменинника.

– якщо подія святкується у ресторані чи іншому закладі, варто взяти до уваги витрати іменинника. Місце проживання – у великих містах суми подарунків зазвичай вищі, ніж у невеликих населених пунктах.

– у великих містах суми подарунків зазвичай вищі, ніж у невеликих населених пунктах. Вік іменинника – на ювілей або інші знакові дати заведено дарувати більше, водночас дітям зазвичай дають менші суми, ніж дорослим.

Орієнтовні суми грошових подарунків 2025 року

Якщо ви вітаєте родичів або близьких друзів, оптимальна сума подарунка – 1 000–2 000 гривень (орієнтовно 50 доларів). Для колег чи знайомих сума коливається в межах 200–700 гривень, а якщо подарунок збирають кілька людей, він може бути значно більшим. В середньому українці дарують 500–1 500 гривень.

Щоб ваш подарунок мав естетичний вигляд, варто покласти гроші до гарного конверта і додати теплі слова, наприклад: "Нехай ця сума принесе тобі приємні враження!" Важливо не акцентувати увагу на самій сумі – головне щирість і ваша турбота.

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