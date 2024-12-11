Яку температуру виставити на бойлері: він буде ефективно працювати, а ви заощадите

В сучасній оселі бойлер є незамінним помічником. Але його важко назвати енергоефективним. Тому важливо знати, яку температуру виставити, щоб вона була оптимальною і допомагала трішки заощадити.

Правильно виставлена температура на бойлері впливає одразу на три речі: утворення накипу, енергоспоживання та довговічність самого пристрою.

Давайте розберемо кожну з них окремо з точки зору температури. Накип швидше утворюється на тенах бойлера, чим гарячіша вода. Це працює, як з чайником: чи частіше ви кип'ятите воду, тим більше накипу буде.

Стосовно енергоспоживання все відбувається так: чим вища температура, тим, звичайно, більше ви витрачаєте електроенергії. Бойлер швидко нагріває воду, але буде часто включатися, щоб підтримувати високу температуру. Завищена температура у бойлері також призводить до того, що всі його елементи зношуються швидше.

Яка оптимальна температура для бойлера

Насправді, кажуть фахівці, оптимальная температура — це такий собі компроміс між економією та зручністю. Зазвичай рекомендовано виставляти її в діапазоні між 50 і 60 градусами.

50-55 градусів — це найменш затратна з точки зору електроенергії температура. Ви отримуєте досить теплу воду, щоб використовувати її повсякденно, але витрачаєте менше електрики. До того ж, накип утворюється значно довше.

— це найменш затратна з точки зору електроенергії температура. Ви отримуєте досить теплу воду, щоб використовувати її повсякденно, але витрачаєте менше електрики. До того ж, накип утворюється значно довше. 60 градусів — якщо потрібно багато води "літньої температури". За потреби її також можна розбавити холодною для господарських потреб.

Фахівці не рекомендують виставляти температуру понад 65 градусів. Це не лише зовсім неекономно, але й може бути небезпечно для самого пристрою. Тени швидше покриються накипом, а термостат буде постійно працювати під навантаженням.

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