Яку зачіску зробити на Новий 2024 рік: на довге, середнє та коротке волосся

Хочете бути справжньою королевою новорічної вечірки? Навіть якщо ви збираєтесь зустрічати Новий рік 2024 у родинному колі, можна зробити гарну зачіску.

Сьогодні в зачісках актуальна невимушеність та природність. Тому в новорічну ніч віддавайте перевагу спокійним і не надто складним зачіскам. Повинно скластися враження, наче ви тільки-но вийшли з душу, трішки підсушили волосся і вирушили на вечірку.

Зачіски на Новий 2024 рік: важливі нюанси

Під час вибору зачіски для новорічної вечірки, завжди звертайте увагу на довжину свого волосся, сукню та форму обличчя.

Ми також писали про те, які подарунки не можна дарувати на Новий 2024 рік, тому що Зеленому Дерев'яному Дракону вони не сподобаються.

Основний принцип такий: якщо у вас сукня з відкритими плечима та оголеною спиною, краще розпустити пасма і одягнути сережки-капельки. Якщо ж сукня закрита, довжиною нижче коліна, вам підійде зібране волосся та масивні акцентні сережки.

Форма обличчя також грає не останню роль:

трикутне обличчя (широкі вилиці та вузьке підборіддя) — локони, які прикривають вилиці, асиметричний чубчик, важливо додати об'єм у нижній частині обличчя;

квадратне (скульптурне підборіння, вилиці виступають) — важливо "пом'якшити" кути, обрамляючи обличчя пасмами волосся, підійдуть асиметричні зачіски та багаторівневі стрижки;

кругле (м'які та плавні округлі лінії) — обличчя потрібно візуально "підтягнути", зробивши лоб високим, а вилиці звузити;

овальне (ідеал) — підійде будь-яка зачіска.

Зачіски на Новий рік на довге волосся

Довге волосся — відмінне поле для експериментів. Але для новорічної вечірки 2024 року стилісти все ж рекомендують дотримуватися класики.

Локони "подруга серфера"

Зачіски на Новий рік на довге волосся / Фото: Pexels

Хочете виглядати так, наче ви щойно повернулися з Майямі? Тоді ця зачіска точно для вас. Тим більше, що вона робить жінку повітрянішою та молодшою. До речі, саме таку зачіску найбільше полюбляє Дженіфер Еністон, а її називають "найсонячною дівчиною Каліфорнії".

Голівудська хвиля

Зачіски на Новий рік на довге волосся / Фото: pixabay.com

Новорічна зачіска, яка здатна зробити будь-яке вбрання ошатним та елегантним. Найкраще підійде для довгої скромної сукні. Важлива порада — не варто робити надто об'ємні локони біля обличчя, адже це буде заважати вам веселитися. Краще зробити їх об'ємнішими з боків.

Зачіски на Новий рік на середнє волосся

Волосся середньої довжини буде виглядати чудово як в розпущеному, так і в зібраному вигляді. А ось два варіанти, які ви можете спробувати в новорічну ніч.

Пучок

Зачіски на Новий рік на середнє волосся / Фото: Pexels

Він може бути високим чи низьким, ідеально гладким чи вільно зібраним. Тут вибирати вам. Якщо ви вирішили вільно зібрати своє волосся, притримуйтесь основного правила — пучок повинен бути недбалим. Чим простіше ви поставитесь до такої зачіски, тим краще.

Ретро укладання

Зачіски на Новий рік на середнє волосся / Фото: Pexels

Ретро зачіски не втрачають своєї актуальності. Такі локони ідеально підійдуть романтичній натурі, нададуть образу загадковості та елегантності. Якщо ж додатково підібрати до цієї зачіски сукню в ретро стилі, вийде шикарний новорічний образ. Також не забудьте про червону помаду.

Зачіски на Новий рік на коротке волосся

З укорочених стрижок легко створювати святкові зачіски, адже вони відрязняються грайливістю.

Ефект мокрого волосся

Зачіски на Новий рік на коротке волосся / Фото: Pexels

Така зачіска підійде сміливим дівчатам, які не бояться привертати до себе увагу. Недарма її часто використовують зірки. Так коротке волосся виглядає сексуально і чуттєво. А щоб отримати ще більше уваги в новорічну ніч, використайте червону помаду. Вона надасть потрібного акценту.

Недбалі хвилі

Зачіски на Новий рік на коротке волосся / Фото: Pexels

Насправді, це ті самі локони "подружки серфера", тільки на короткій стрижці. Головна особливість цієї зачіски полягає в тому, що вона дозволяє зробити об'єм в прикореневій зоні. А це для новорічного настрою саме те, що потрібно. Таке укладання виглядає грайливим та легковажним.

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