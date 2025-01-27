Японці знову здивували: вони пояснили, чому не варто протирати сидіння унітазу туалетним папером

У Японії почали з'являтися скарги на подряпини на сидіннях унітазів. Тому компанія Toto випустила незвичну інструкцію для своїх споживачів.

Все почалося з того, що в соцмережах з'явилися пости, в яких користувачі скаржилися на те, що унітази-біде від Toto швидко покриваються подряпинами та втрачають колір на пластикових сидіннях, повідомляє upi.com.

Представник компанії пояснив, що сидіння виготовляються з пластикової смоли з певною метою.

"Ми обрали цю смолу через її стійкість до миючих засобів і здатність утворювати складні форми", — зазначив він.

Він додав, що регулярне протирання сидінь туалетним папером призводить до виникнення дрібних подряпин, які з часом збільшуються, затримують бруд і спричиняють зміну кольору.

Компанія попросила покупців утриматися від використання туалетного паперу для очищення сидінь, радячи замість цього використовувати м'яку вологу тканину з розведеним кухонним мийним засобом.

Представник Toto зазначив, що компанія досліджує можливі альтернативи пластиковій смолі, які могли б бути більш стійкими до подряпин, але "поки що немає планів замінювати матеріал".

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