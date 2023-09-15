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Японська дієта на 14 днів: мінус десять кілограм та збільшення тривалості життя + меню

Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
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Японська дієта на 14 днів: мінус десять кілограм та збільшення тривалості життя + меню

Японська дієта на 14 днів: що це / Фото: pixabay.com

Японська дієта — це оригінальна система харчування, яка була розроблена японськими дієтологами. В її основі лежать продукти багаті на білок.

Раніше ми писали про те, як скинути 1 кг за ніч. Якщо ж ви хочете спробувати щось нове та цікаве, зверніть увагу на японську дієту.

В чому суть японської дієти: як вона працює

Японці живуть довше і здоровіше, ніж інші жителі платети Земля. І цей факт вже давно було підкріплено статистикою. Наприклад, в ВООЗ 2018 року стверджували, що Японія посідає перше місце за тривалістю життя — в середньому 84,2 роки. А ще в цій країні найнижчий рівень ожиріння в розвиненому світі — всього лише 3% (до прикладу, у французів 11%, а в американців цілих 32%). Багато в чому вчені пов'язують це з прийнятими в цій країні гастрономічними традиціями.

Японська дієта — це баланс між ситними, смачними та низькокалорійними продуктами, контроль порцій, хоч невеликі, але завжди красиво оформлені страви. Основна її суть полягає в тому, щоб заохотити "їсти очима".

Завдяки такому приготовленню та подаванню сам процес їжі розтягується, стає приємним проведенням часу, а це означає, що людина на день з'їдає приблизно на 25% менше калорій.

Згідно з дослідженнями, які були проведені в Медичному коледжі Університету Флориди, вживання всього лише на 8% менше калорій на день за помірної активності може бути цілком достатньо, щоб збільшити тривалість життя. І це говорить лише на користь японської дієти.

Тривалість японської дієти: скільки кілограм можна скинути

Традиційна японська дієта розраховується на 21 день, але вона включає в себе тиждень підготовки і два тижні самої дієти. До уваги, найчастіше, береться саме другий етап, адже результат залежить від нього.

Японські дієтологи запевняють, що такий режим харчування допомагає скинути приблизно 5-15 зайвих кілограм. Якщо ви не готові починати з двотижневої дієти, можна спочатку спробувати харчуватися сім тижнів. Так ви зрозумієте, чи підходить вам такий формат їжі.

Японська дієта на 14 днів: меню на кожен день

Японська дієта на 14 днів: меню на кожен день / © Pexels
Японська дієта на 14 днів: меню на кожен день / Фото: Pexels
  1. Перший день:
    1. Сніданок: кава без молока або зелений чай.
    2. Обід: тушена капуста, два варених яйця, склянка томатного соку.
    3. Вечеря: відварена риба 200 г.
  2. Другий день:
    1. Сніданок: житні хлібці (1 шт) та горнятко кави/чаю.
    2. Обід: відварена риба 200 г, салат з капусти з рослинною олією 150 г.
    3. Вечеря: склянка кефіру та відварена яловичина 200 г.
  3. Третій день:
    1. Сніданок: прісна галета та горнятко кави/чаю.
    2. Обід: підсмажені кабачки.
    3. Вечеря: 2 яблука.
  4. Четвертий день:
    1. Сніданок: свіжа морква, заправлена лимоном.
    2. Обід: відварена риба 200 г, томатний сік.
    3. Вечеря: 2 варених яйця, яловичина 200 г, салат з капусти.
  5. П'ятий день:
    1. Сніданок: свіжа морква, заправлена лимоном.
    2. Обід: запечена риба 200 г, томатний сік.
    3. Вечеря: 200 г будь-яких фруктів, які не заборонені дієтою.
  6. Шостий день:
    1. Сніданок: кава або зелений чай.
    2. Обід: відварене куряче філе 200 г, томатний сік.
    3. Вечеря: 200 г будь-яких фруктів, які не заборонені дієтою.
  7. Сьомий день:
    1. Сніданок: кава або зелений чай.
    2. Обід: відварена риба 200 г, два яблука.
    3. Вечеря: склянка кефіру та відварена яловичина 200 г.
  8. Восьмий день:
    1. Сніданок: кава або зелений чай.
    2. Обід: відварена куряча грудка 200 г, салат з моркви та капусти з рослинною олією 150 г.
    3. Вечеря: 2 відварених яйця, 1 морквина.
  9. Дев'ятий день:
    1. Сніданок: 1 свіжа морквина, заправлена лимоном.
    2. Обід: відварена риба 200 г, томатний сік.
    3. Вечеря: 200 г будь-яких фруктів, які не заборонені дієтою.
  10. Десятий день:
    1. Сніданок: кава або зелений чай.
    2. Обід: 1 відварене яйце, 3 морквини, сир 50 г.
    3. Вечеря: 200 г будь-яких фруктів, які не заборонені дієтою.
  11. Одинадцятий день:
    1. Сніданок: житні хлібці (1 шт) і горнятно кави/чаю.
    2. Обід: підсмажені кабачки в будь-якій кількості.
    3. Вечеря: 2 варених яйця, яловичина 200 г, салат з солодкого перцю і капусти 150 г.
  12. Дванадцятий день:
    1. Сніданок: прісна галета і горнятко кави/чаю.
    2. Обід: відвалена яловичина 200 г, салат з капусти 150 г.
    3. Вечеря: запечена риба 200 г, 1 чайна ложка олії.
  13. Тринадцятий день:
    1. Сніданок: кава або зелений чай.
    2. Обід: підсмажена риба 200 г, томатний сік.
    3. Вечеря: відварена яловичина 200 г, салат з капусти 150 г.
  14. Чотирнадцятий день:
    1. Сніданок: кава або зелений чай.
    2. Обід: відварена риба 200 г, салат з капусти і олії.
    3. Вечеря: склянка кефіру і відварена яловичина 200 г.

Додатково важливо дотримуватися правил. Зокрема, не пропускати приймань їжі, пити достатню кількість води, суворо дотримуватися меню і за бажанням додати фізичні навантаження.

Що можна і не можна їсти на японській дієті

Що можна і не можна їсти на японській дієті / © Pexels
Що можна і не можна їсти на японській дієті / Фото: Pexels

У японській дієті важливо дотримуватися чіткого регламенту продуктів. Тому спочатку варто дізнатися, що можна вживати, а що — ні. Дозволені продукти:

  • натуральна кава, зелений чай, вода.
  • кефіри, йогурти, молоко, варені яйця.
  • всі фрукти, крім бананів, хурми, винограду та манго.
  • кабачки, баклажани, морква, капуста, салат, буряк, солодкий перець, зелена квасоля, помідори.
  • гриби.
  • лосось, свіжий тунець, сардини, оселедець, скумбрія, щука, форель, судак.
  • курятина і яловичина.
  • норі та вакаме.
  • білий та коричневий рис.
  • всі рослинні олії.
  • житні хлібці.

Продукти, які заборонено їсти під час японської дієти:

  • цукор і замінники.
  • сирі і напівсирі яйця.
  • картоплю і кукурудзу.
  • сьомга, палтус, вугор, мінога.
  • всі крупи крім рису.
  • пакетовані соки, алкоголь, газовані напої.
  • десерти, випічка, торти, хліб.
  • напівфабрикати.

Важливою складовою японської дієти є чиста питна вода. Її потрібно вживати 1,5-2 літри на день. Завдяки достатній кількості рідини в організмі з'являється відчуття наповненості, краще перетравлюються тваринні білки.

Кому не підходить японська дієта 14 днів

Японська дієта вважається досить складною в плані харчування. Тому вона підходить не всім. Краще відмовитися від неї людям з цукровим діабетом, порушнням роботи щитовидної залози, підвищенним тиском, захворюваннями серцево-судинної системи, ШКТ, а також під час вагітності і вигодовування.

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Дата публікації
Перегляди
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