Японська дієта на 14 днів: мінус десять кілограм та збільшення тривалості життя + меню

Японська дієта — це оригінальна система харчування, яка була розроблена японськими дієтологами. В її основі лежать продукти багаті на білок.
Раніше ми писали про те, як скинути 1 кг за ніч. Якщо ж ви хочете спробувати щось нове та цікаве, зверніть увагу на японську дієту.
В чому суть японської дієти: як вона працює
Японці живуть довше і здоровіше, ніж інші жителі платети Земля. І цей факт вже давно було підкріплено статистикою. Наприклад, в ВООЗ 2018 року стверджували, що Японія посідає перше місце за тривалістю життя — в середньому 84,2 роки. А ще в цій країні найнижчий рівень ожиріння в розвиненому світі — всього лише 3% (до прикладу, у французів 11%, а в американців цілих 32%). Багато в чому вчені пов'язують це з прийнятими в цій країні гастрономічними традиціями.
Японська дієта — це баланс між ситними, смачними та низькокалорійними продуктами, контроль порцій, хоч невеликі, але завжди красиво оформлені страви. Основна її суть полягає в тому, щоб заохотити "їсти очима".
Завдяки такому приготовленню та подаванню сам процес їжі розтягується, стає приємним проведенням часу, а це означає, що людина на день з'їдає приблизно на 25% менше калорій.
Згідно з дослідженнями, які були проведені в Медичному коледжі Університету Флориди, вживання всього лише на 8% менше калорій на день за помірної активності може бути цілком достатньо, щоб збільшити тривалість життя. І це говорить лише на користь японської дієти.
Тривалість японської дієти: скільки кілограм можна скинути
Традиційна японська дієта розраховується на 21 день, але вона включає в себе тиждень підготовки і два тижні самої дієти. До уваги, найчастіше, береться саме другий етап, адже результат залежить від нього.
Японські дієтологи запевняють, що такий режим харчування допомагає скинути приблизно 5-15 зайвих кілограм. Якщо ви не готові починати з двотижневої дієти, можна спочатку спробувати харчуватися сім тижнів. Так ви зрозумієте, чи підходить вам такий формат їжі.
Японська дієта на 14 днів: меню на кожен день
- Перший день:
- Сніданок: кава без молока або зелений чай.
- Обід: тушена капуста, два варених яйця, склянка томатного соку.
- Вечеря: відварена риба 200 г.
- Другий день:
- Сніданок: житні хлібці (1 шт) та горнятко кави/чаю.
- Обід: відварена риба 200 г, салат з капусти з рослинною олією 150 г.
- Вечеря: склянка кефіру та відварена яловичина 200 г.
- Третій день:
- Сніданок: прісна галета та горнятко кави/чаю.
- Обід: підсмажені кабачки.
- Вечеря: 2 яблука.
- Четвертий день:
- Сніданок: свіжа морква, заправлена лимоном.
- Обід: відварена риба 200 г, томатний сік.
- Вечеря: 2 варених яйця, яловичина 200 г, салат з капусти.
- П'ятий день:
- Сніданок: свіжа морква, заправлена лимоном.
- Обід: запечена риба 200 г, томатний сік.
- Вечеря: 200 г будь-яких фруктів, які не заборонені дієтою.
- Шостий день:
- Сніданок: кава або зелений чай.
- Обід: відварене куряче філе 200 г, томатний сік.
- Вечеря: 200 г будь-яких фруктів, які не заборонені дієтою.
- Сьомий день:
- Сніданок: кава або зелений чай.
- Обід: відварена риба 200 г, два яблука.
- Вечеря: склянка кефіру та відварена яловичина 200 г.
- Восьмий день:
- Сніданок: кава або зелений чай.
- Обід: відварена куряча грудка 200 г, салат з моркви та капусти з рослинною олією 150 г.
- Вечеря: 2 відварених яйця, 1 морквина.
- Дев'ятий день:
- Сніданок: 1 свіжа морквина, заправлена лимоном.
- Обід: відварена риба 200 г, томатний сік.
- Вечеря: 200 г будь-яких фруктів, які не заборонені дієтою.
- Десятий день:
- Сніданок: кава або зелений чай.
- Обід: 1 відварене яйце, 3 морквини, сир 50 г.
- Вечеря: 200 г будь-яких фруктів, які не заборонені дієтою.
- Одинадцятий день:
- Сніданок: житні хлібці (1 шт) і горнятно кави/чаю.
- Обід: підсмажені кабачки в будь-якій кількості.
- Вечеря: 2 варених яйця, яловичина 200 г, салат з солодкого перцю і капусти 150 г.
- Дванадцятий день:
- Сніданок: прісна галета і горнятко кави/чаю.
- Обід: відвалена яловичина 200 г, салат з капусти 150 г.
- Вечеря: запечена риба 200 г, 1 чайна ложка олії.
- Тринадцятий день:
- Сніданок: кава або зелений чай.
- Обід: підсмажена риба 200 г, томатний сік.
- Вечеря: відварена яловичина 200 г, салат з капусти 150 г.
- Чотирнадцятий день:
- Сніданок: кава або зелений чай.
- Обід: відварена риба 200 г, салат з капусти і олії.
- Вечеря: склянка кефіру і відварена яловичина 200 г.
Додатково важливо дотримуватися правил. Зокрема, не пропускати приймань їжі, пити достатню кількість води, суворо дотримуватися меню і за бажанням додати фізичні навантаження.
Що можна і не можна їсти на японській дієті
У японській дієті важливо дотримуватися чіткого регламенту продуктів. Тому спочатку варто дізнатися, що можна вживати, а що — ні. Дозволені продукти:
- натуральна кава, зелений чай, вода.
- кефіри, йогурти, молоко, варені яйця.
- всі фрукти, крім бананів, хурми, винограду та манго.
- кабачки, баклажани, морква, капуста, салат, буряк, солодкий перець, зелена квасоля, помідори.
- гриби.
- лосось, свіжий тунець, сардини, оселедець, скумбрія, щука, форель, судак.
- курятина і яловичина.
- норі та вакаме.
- білий та коричневий рис.
- всі рослинні олії.
- житні хлібці.
Продукти, які заборонено їсти під час японської дієти:
- цукор і замінники.
- сирі і напівсирі яйця.
- картоплю і кукурудзу.
- сьомга, палтус, вугор, мінога.
- всі крупи крім рису.
- пакетовані соки, алкоголь, газовані напої.
- десерти, випічка, торти, хліб.
- напівфабрикати.
Важливою складовою японської дієти є чиста питна вода. Її потрібно вживати 1,5-2 літри на день. Завдяки достатній кількості рідини в організмі з'являється відчуття наповненості, краще перетравлюються тваринні білки.
Кому не підходить японська дієта 14 днів
Японська дієта вважається досить складною в плані харчування. Тому вона підходить не всім. Краще відмовитися від неї людям з цукровим діабетом, порушнням роботи щитовидної залози, підвищенним тиском, захворюваннями серцево-судинної системи, ШКТ, а також під час вагітності і вигодовування.