Японська дієта на 14 днів: мінус десять кілограм та збільшення тривалості життя + меню

Японська дієта — це оригінальна система харчування, яка була розроблена японськими дієтологами. В її основі лежать продукти багаті на білок.

Раніше ми писали про те, як скинути 1 кг за ніч. Якщо ж ви хочете спробувати щось нове та цікаве, зверніть увагу на японську дієту.

В чому суть японської дієти: як вона працює

Японці живуть довше і здоровіше, ніж інші жителі платети Земля. І цей факт вже давно було підкріплено статистикою. Наприклад, в ВООЗ 2018 року стверджували, що Японія посідає перше місце за тривалістю життя — в середньому 84,2 роки. А ще в цій країні найнижчий рівень ожиріння в розвиненому світі — всього лише 3% (до прикладу, у французів 11%, а в американців цілих 32%). Багато в чому вчені пов'язують це з прийнятими в цій країні гастрономічними традиціями.

Японська дієта — це баланс між ситними, смачними та низькокалорійними продуктами, контроль порцій, хоч невеликі, але завжди красиво оформлені страви. Основна її суть полягає в тому, щоб заохотити "їсти очима".

Завдяки такому приготовленню та подаванню сам процес їжі розтягується, стає приємним проведенням часу, а це означає, що людина на день з'їдає приблизно на 25% менше калорій.

Згідно з дослідженнями, які були проведені в Медичному коледжі Університету Флориди, вживання всього лише на 8% менше калорій на день за помірної активності може бути цілком достатньо, щоб збільшити тривалість життя. І це говорить лише на користь японської дієти.

Тривалість японської дієти: скільки кілограм можна скинути

Традиційна японська дієта розраховується на 21 день, але вона включає в себе тиждень підготовки і два тижні самої дієти. До уваги, найчастіше, береться саме другий етап, адже результат залежить від нього.

Японські дієтологи запевняють, що такий режим харчування допомагає скинути приблизно 5-15 зайвих кілограм. Якщо ви не готові починати з двотижневої дієти, можна спочатку спробувати харчуватися сім тижнів. Так ви зрозумієте, чи підходить вам такий формат їжі.

Японська дієта на 14 днів: меню на кожен день

Японська дієта на 14 днів: меню на кожен день / Фото: Pexels

Перший день: Сніданок: кава без молока або зелений чай. Обід: тушена капуста, два варених яйця, склянка томатного соку. Вечеря: відварена риба 200 г. Другий день: Сніданок: житні хлібці (1 шт) та горнятко кави/чаю. Обід: відварена риба 200 г, салат з капусти з рослинною олією 150 г. Вечеря: склянка кефіру та відварена яловичина 200 г. Третій день: Сніданок: прісна галета та горнятко кави/чаю. Обід: підсмажені кабачки. Вечеря: 2 яблука. Четвертий день: Сніданок: свіжа морква, заправлена лимоном. Обід: відварена риба 200 г, томатний сік. Вечеря: 2 варених яйця, яловичина 200 г, салат з капусти. П'ятий день: Сніданок: свіжа морква, заправлена лимоном. Обід: запечена риба 200 г, томатний сік. Вечеря: 200 г будь-яких фруктів, які не заборонені дієтою. Шостий день: Сніданок: кава або зелений чай. Обід: відварене куряче філе 200 г, томатний сік. Вечеря: 200 г будь-яких фруктів, які не заборонені дієтою. Сьомий день: Сніданок: кава або зелений чай. Обід: відварена риба 200 г, два яблука. Вечеря: склянка кефіру та відварена яловичина 200 г. Восьмий день: Сніданок: кава або зелений чай. Обід: відварена куряча грудка 200 г, салат з моркви та капусти з рослинною олією 150 г. Вечеря: 2 відварених яйця, 1 морквина. Дев'ятий день: Сніданок: 1 свіжа морквина, заправлена лимоном. Обід: відварена риба 200 г, томатний сік. Вечеря: 200 г будь-яких фруктів, які не заборонені дієтою. Десятий день: Сніданок: кава або зелений чай. Обід: 1 відварене яйце, 3 морквини, сир 50 г. Вечеря: 200 г будь-яких фруктів, які не заборонені дієтою. Одинадцятий день: Сніданок: житні хлібці (1 шт) і горнятно кави/чаю. Обід: підсмажені кабачки в будь-якій кількості. Вечеря: 2 варених яйця, яловичина 200 г, салат з солодкого перцю і капусти 150 г. Дванадцятий день: Сніданок: прісна галета і горнятко кави/чаю. Обід: відвалена яловичина 200 г, салат з капусти 150 г. Вечеря: запечена риба 200 г, 1 чайна ложка олії. Тринадцятий день: Сніданок: кава або зелений чай. Обід: підсмажена риба 200 г, томатний сік. Вечеря: відварена яловичина 200 г, салат з капусти 150 г. Чотирнадцятий день: Сніданок: кава або зелений чай. Обід: відварена риба 200 г, салат з капусти і олії. Вечеря: склянка кефіру і відварена яловичина 200 г.

Додатково важливо дотримуватися правил. Зокрема, не пропускати приймань їжі, пити достатню кількість води, суворо дотримуватися меню і за бажанням додати фізичні навантаження.

Що можна і не можна їсти на японській дієті

Що можна і не можна їсти на японській дієті / Фото: Pexels

У японській дієті важливо дотримуватися чіткого регламенту продуктів. Тому спочатку варто дізнатися, що можна вживати, а що — ні. Дозволені продукти:

натуральна кава, зелений чай, вода.

кефіри, йогурти, молоко, варені яйця.

всі фрукти, крім бананів, хурми, винограду та манго.

кабачки, баклажани, морква, капуста, салат, буряк, солодкий перець, зелена квасоля, помідори.

гриби.

лосось, свіжий тунець, сардини, оселедець, скумбрія, щука, форель, судак.

курятина і яловичина.

норі та вакаме.

білий та коричневий рис.

всі рослинні олії.

житні хлібці.

Продукти, які заборонено їсти під час японської дієти:

цукор і замінники.

сирі і напівсирі яйця.

картоплю і кукурудзу.

сьомга, палтус, вугор, мінога.

всі крупи крім рису.

пакетовані соки, алкоголь, газовані напої.

десерти, випічка, торти, хліб.

напівфабрикати.

Важливою складовою японської дієти є чиста питна вода. Її потрібно вживати 1,5-2 літри на день. Завдяки достатній кількості рідини в організмі з'являється відчуття наповненості, краще перетравлюються тваринні білки.

Кому не підходить японська дієта 14 днів

Японська дієта вважається досить складною в плані харчування. Тому вона підходить не всім. Краще відмовитися від неї людям з цукровим діабетом, порушнням роботи щитовидної залози, підвищенним тиском, захворюваннями серцево-судинної системи, ШКТ, а також під час вагітності і вигодовування.