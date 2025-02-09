Японські вчені знайшли простий спосіб, який допоможе позбутися сивого волосся

Науковці провели дослідження на мишах, результати експерименту показали, що введення цієї антиоксидантної сполуки допомогло зберегти природний чорний колір шерсті гризунів.

Антиоксидант лютеолін у великій частці міститься в селері, броколі, моркві, цибулі та болгарському перці. Речовина діє безпосередньо на пігментацію волосся, а не на його ріст чи випадіння. Це означає, що він може бути корисним саме для запобігання появи сивого волосся.

Хоча дослідження проводилося лише на гризунах, науковці переконані, що процеси появи сивини у мишей та людей ідентичні. Тому велика ймовірність того, що антиоксидант лютеолін матиме такий самий ефект і для людини. До того ж, ця антиоксидантна сполука допомагає попередити ще одну вікову проблему – облисіння.

Як ще попередити появу сивини: рекомендації лікарів

Медики рекомендують вживати продукти, які містять вітаміни групи В. Спеціалісти наголошують, що нестача цих вітамінів є причиною активної появи сивого волосся. Не обов'язково купувати спеціальні препарати чи біодобавки, можна просто вживати продукти, що містять вітаміни групи В. Найбільшу кількість цих корисних компонентів мають такі продукти:

горіхи;

гречка;

квасоля;

спаржа;

картопля;

висівки;

кисломолочні продукти;

яйця;

риба;

усі види капусти;

зелені овочі;

субпродукти;

морепродукти.

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