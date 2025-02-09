Японські вчені знайшли простий спосіб, який допоможе позбутися сивого волосся

Група науковців з Нагойського університету в Японії зробила сенсаційне відкриття: антиоксидант лютеолін може уповільнити процес посивіння волосся.
Науковці провели дослідження на мишах, результати експерименту показали, що введення цієї антиоксидантної сполуки допомогло зберегти природний чорний колір шерсті гризунів.
Антиоксидант лютеолін у великій частці міститься в селері, броколі, моркві, цибулі та болгарському перці. Речовина діє безпосередньо на пігментацію волосся, а не на його ріст чи випадіння. Це означає, що він може бути корисним саме для запобігання появи сивого волосся.
Хоча дослідження проводилося лише на гризунах, науковці переконані, що процеси появи сивини у мишей та людей ідентичні. Тому велика ймовірність того, що антиоксидант лютеолін матиме такий самий ефект і для людини. До того ж, ця антиоксидантна сполука допомагає попередити ще одну вікову проблему – облисіння.
Як ще попередити появу сивини: рекомендації лікарів
Медики рекомендують вживати продукти, які містять вітаміни групи В. Спеціалісти наголошують, що нестача цих вітамінів є причиною активної появи сивого волосся. Не обов'язково купувати спеціальні препарати чи біодобавки, можна просто вживати продукти, що містять вітаміни групи В. Найбільшу кількість цих корисних компонентів мають такі продукти:
- горіхи;
- гречка;
- квасоля;
- спаржа;
- картопля;
- висівки;
- кисломолочні продукти;
- яйця;
- риба;
- усі види капусти;
- зелені овочі;
- субпродукти;
- морепродукти.
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