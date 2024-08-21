Яскраві українські фразеологізми, щоб замінити російський вислів "довольний як слон"

Доволі часто українці користуються крилатими висловами та фразеологізмами. При цьому, більшість навіть не замислюється над тим, що вони можуть бути російськими. Однак, дібрати українські відповідники зовсім не складно.

Щоб віднайти український відповідник до крилатої фрази "довольний як слон", спробуємо звернутися до російсько-українського словника від початку XX століття "Практичний російсько-український словник приказок" (1929 рік) та "Етнографічного збірника", в якому вміщаються галицько-руські народні приповідки (1909 рік).

Радість, задоволення, щастя в українському давньому фольклорі були притаманні тільки деяким категоріям, а саме дітям, божевільним, дурням, чортам, тваринам та мертвим. При цьому зазвичай люди говорили про це з нотками сарказму або іронії.

Якщо ви хочете замінити крилату фразу цікавим українським фразеологізмом, можете обрати один з таких варіантів:

Так сі тобов тішу, як дідько сухою вербою.

Тішиться, як чорт цвяхом.

Тішиться, як вітер капелюхом.

Тішиться, як дурний онучею.

Тішиться, як німий котятами, а дурний внуцями.

Тішуся, що аж нікуди.

Як ми бачимо, від українців неможливо було дочекатися такої ж великої та чистої радості, як у слона. Тому, якщо вам не дуже до вподоби вищезгаданні фразеологізми, ви завжди можете "тішитися, як дитина" або ж створити сучасний вислів і "радіти, як пес Патрон".

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