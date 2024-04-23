Яйця будете роздавати: 10 найкращих порід курей-несучок

Якщо ви хочете мати багато яєць або збираєтесь розводити курей на фермерському господарстві, варто дізнатися, які породи несуть найбільше яєць.

Про десять найкращий порід курей-несучок в Україні розповіли на сайті agroapp.

Борки-117 — порода курей-несучок з України, яка відрізняється білим окрасом і надзвичайно високою продуктивністю. На рік курка може дати 270-345 яєць. При цьому вага кожного приблизно 60-64 г. На день одна птиця споживає 115 г корму, а статевої зрілості досягає на 163-165 день.

Декалб білий — порода курей, яка прийшла до нас з Нідерландів. Кури білого або коричневого кольору, відрізняються спокійним характером, до стресів стійкі. На день одна птиця споживає близько 110 г корму, а статевої зрілості досягає за 150 днів. Вага одного яйця 60-63 г, на рік виходить приблизно 330 яєць.

Іза Браун — ще одна нідерландська порода курей-несучок. За нею просто доглядати, вона легко акліматизується. На добу курці потрібно 110 г корму, за 150 днів вона досягає статевої зрілості. На рік ви отримаєте приблизно 320 яєць вагою 58-64 г.

Бованс Золота лінія — основною відмінністю цієї породи є те, що вона показує високу продуктивність і при цьому має міцний імунітет. На рік одна курка дасять 332 яєць (вага 63-67 г). Порода невибаглива до кормів, на добу споживає приблизно 114 г корму, а статевої зрілості досягає за 143-145 днів. Можна тримати в клітці — вона легко адаптується до умов. Порода також використовується для м'яса.

Леггорн білий — порода з Італії, яка відрізняється найвищою продуктивністю вже на першому році життя: за рік дає до 360 яєць (вага 58-60 г). До клімату пристосовується легко, на день одна курка споживає 105-110 г корму. Однак потребує просторого курника, тому що дуже рухлива. Статева зрілість приходить за 148-152 дні.

Леггорн білий — одна з найпродуктивніших порід курей-несучок / Фото: commons.wikimedia.org

Хай-Лайн — американська порода курей-несучок, яка показує досить високу продуктивність протягом всього свого життя. На рік одна птиця дає 340 яєць вагою близько 65 г. На день породі потрібно 110 г корму, вона спокійна і досить контактна. За 180 днів досягає статевої зрілості.

Домінант — порода, яка була виведена у Чехії, показує високу продуктивність перші 3-4 роки. На рік дає 320 яєць (вага 70 г). На день споживає приблизно 150 г корму. Досягає статевої зрілості за 150 днів.

Корал Нік — гібрид, який було виведено в Німеччині. Протягом трьох років залишається дуже продуктивним, даючи на рік 350 яєць вагою 60-70 г. Відрізняється спокійним характером. Має білий окрас з чорними плямами. Дуже швидко досягає статевої зрілості — за 136 днів.

Хайсекс Браун — ще одна нідерландська порода, яка дає до 315 яєць на рік (вага одного 70 г). Птиці досить спокійні, за 122 днів досягають статевої зрілості. На день споживають до 120 г корму. Продуктивність знижується через 2 роки.

Браун Нік — популярна німецька порода, как відрізняється найвищою продуктивністю. З однієї курки за рік ви отримаєте 400 яєць, вагою 75 г. Кури прості в догляді і досить спокійні, практично ніколи не хворіють. На день одній птиці потрібно 120 г корму, а статевої зрілості вона досягне за 150 днів.

Щоб отримати максимальну кількість яєць краще обирати різні породи курей. Обов'язково вивчість всі особливості кожної породи перед придбанням.

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