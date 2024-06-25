Єдина омолоджувальна стрижка, яка може прибрати 10-15 зайвих років: ідеальний вибір для жінок 45+

Стилісти назвали зачіску, яка не лише омолоджує, а й здатна повністю змінити образ будь-якої жінки.

Це короткий боб, який закриває одразу кілька потреб. Стрижка омолоджує, додає волоссю об’єму та візуальної густоти, довго тримає форму і не потребує укладання. Тому перукарі рекомендують вибирати всім жінкам за сорок саме цю зачіску, яка підкреслюватиме природну красу і надаватиме образу динаміки.

Які переваги омолоджувальної стрижки "боб"

Яка омолоджувальна стрижка для жінок за 40 / Фото: pixabay.com

Ця зачіска вважається найпопулярнішою у світі і буде ідеальним варіантом на літо. Її полюбляють світові зірки та інші знаменитості, бо вона надає загальному аутфіту лоску, досконалості та краси. Стилісти рекомендують жінкам 45+ класичний варіант короткого боба з текстурованими пасмами. Це надасть змогу скоригувати овал, увиразнити вилиці та прибрати непотрібний об’єм у нижній частині лиця.

Короткий боб довго тримає форму та об’єм завдяки градуюванню, тому не потребує частого оновлення. До того ж, зачіску можна акцентувати чубчиком, що одразу зробить жінку грайливою та значно молодшою своїх років.

Як укладати боб: поради експертів

Яка омолоджувальна стрижка для жінок за 40 / Фото: pixabay.com

Ця зачіска абсолютно не потребує укладання, вона лягає у правильну форму одразу після миття. Щоб надати локонам додаткового об’єму, можна просто нагнути голову і висушити волосся феном.

Якщо захочеться надати пасмам більше виразності, можна скористатися легким кремом, який не обтяжуватиме волосся, а триматиме його у чіткій структурі. А можна просто легенько збити локони руками – і ваш неперевершений образ буде готовий.

Для створення вечірньої об’ємної зачіски можна сформувати легкі локони, які рухатимуться при ходьбі. Для цього варто скористатися плойкою чи випрямлячем і зафіксувати волосся лаком середньої фіксації.

Яка омолоджувальна стрижка для жінок за 40 / Фото: pixabay.com

Короткий боб – це справжній порятунок для жінок, які хочуть омолодитися і заодно мати приголомшливий образ, не витрачаючи багато часу та зусиль на укладання своїх локонів.

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