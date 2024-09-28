Єдине правило мільярдера: як ставитися до грошей, щоб їх завжди було вдосталь

Журналісти називали цього мільярдера "багатієм зі смаками та уподобаннями бідняка", він зневажав розкіш і цінував в усьому простоту.

Це усім відомий Генрі Форд. Про нього написано багато книжок, ми його знаємо як винахідника й людину, що за життя заробила мільярди доларів. У своїх мемуарах Генрі Форд поділився правилами, як треба ставитися до грошей, щоб їх завжди вистачало. Розповідаємо про життєві принципи відомого мільярдера стосовно грошей та їхнього значення для людини.

Як треба ставитися до грошей, щоб їх завжди було вдосталь

Загалом, найголовніше правило, яке вивів Генрі Фонд, полягає у тому, що гроші потрібні для корисного служіння, а не для примноження статків. Якщо людина це зрозуміє, вона ніколи не бідуватиме.

Є ще кілька важливих принципів, якими керувався мільярдер, що допомогло йому досягнути такого успіху та визнання.

Мати гроші необхідно, але вони повинні отримуватися шляхом корисної діяльності. Ніхто не повинен бути дармоїдом, у цивілізованому світі немає місця неробам. Не варто витрачати зароблені гроші на казна-що, бо не можна жити без засобів на існування. Грошова система країни має бути ефективною, адже здорове суспільство будується на обміні товарами та послугами, де гроші є інструментом, а не кінцевою метою. Людина повинна керуватися єдиним принципом – бути простою, щоб задоволення повсякденних потреб не перетворювалося на рабство.

Отже, для мільярдера Генрі Форда гроші були лише інструментом, а не кінцевою метою його діяльності. Саме тому вони у нього постійно примножувалися, він був людиною з місією – його розум, робота й мільярди були корисними суспільству.

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