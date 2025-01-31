Названо єдиний знак зодіаку, якого захищають янголи

Цих представників зодіакального кола також переслідує везіння, їм завжди в усьому щастить.

Астрологи запевняють, що саме Стрільці мають великий дар – їх упродовж усього життя супроводжують вищі сили. Вважається, що цих представників зодіакального кола оберігають янголи, допомагаючи їм досягати своїх цілей і знаходити правильний шлях навіть у найскладніші моменти життя.

Стрільці також знаходяться під покровительством Юпітера – планети великого щастя, удачі й багатства. Тому вони ніби мають вроджене везіння, їм завжди в усьому щастить. Стрільці досить легко долають перешкоди, знаходять можливості там, де інші їх не бачать, часто досягають успіху завдяки несподіваним щасливим випадкам.

Астрологи зазначають, що головне завдання Стрільців – слухати свою інтуїцію та довіряти вищим силам і собі. Якщо вони сміливо рухатимуться вперед, то їхні янголи-охоронці відкриватимуть їм усі шляхи до щастя. Стрільцям не можна боятися змін, бо доля на їхньому боці, вона вже приготувала для них особливий маршрут до успіху.

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