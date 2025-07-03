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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
1283
Час на прочитання
1 хв

Єдиний трюк, який допоможе швидко охолодити квартиру у спеку без кондиціонера

Комфортно пережити спекотні дні без кондиціонера цілком реально, потрібно лише знати кілька простих, проте вкрай дієвих методів.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Як охолодити оселю у спеку без кондиціонера

Як охолодити оселю у спеку без кондиціонера / © www.freepik.com/free-photo

Що робити, якщо на вулиці нещадно палить сонце, а вдома немає кондиціонера? Насправді існує простий і вкрай ефективний спосіб знизити температуру в приміщенні за кілька хвилин. І для цього не треба витрачати купу грошей на дороговартісну побутову техніку. Розповідаємо, що треба робити, щоб швидко охолодити свою оселю без кондиціонера.

Як швидко охолодити квартиру без кондиціонера: корисний трюк, який дійсно працює

Головний секрет полягає у грамотному використанні підручних засобів. Якщо у вас є навіть маленький вентилятор, він стане справжнім порятунком у спекотні дні. Цей трюк працює за принципом природного охолодження повітря.

Ось що треба зробити:

  1. Візьміть глибоку миску чи таз.

  2. Наповність ємність холодною водою, можна додати трохи льоду.

  3. Поставте миску перед увімкненим вентилятором.

  4. Через кілька хвилин у кімнаті температура відчутно знизиться, повітря стане прохолодним і свіжим.

Як ще можна знизити температуру повітря без кондиціонера

  • Вдень закривайте вікна шторами. Сонячне проміння швидко нагріває приміщення, а щільні штори або жалюзі допоможуть зупинити цей процес.

  • Провітрюйте свою оселю лише вранці та ввечері, коли температура значно нижча, ніж удень.

  • Вимикайте техніку, яка нагріває повітря — телевізори, комп’ютери, плити. Вони непомітно підвищують температуру.

  • Намочіть простирадло у холодній воді та повісьте біля вікна. Воно допоможе охолодити потік повітря, що заходить.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1283
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