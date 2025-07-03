Єдиний трюк, який допоможе швидко охолодити квартиру у спеку без кондиціонера

Як охолодити оселю у спеку без кондиціонера / © www.freepik.com/free-photo

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Що робити, якщо на вулиці нещадно палить сонце, а вдома немає кондиціонера? Насправді існує простий і вкрай ефективний спосіб знизити температуру в приміщенні за кілька хвилин. І для цього не треба витрачати купу грошей на дороговартісну побутову техніку. Розповідаємо, що треба робити, щоб швидко охолодити свою оселю без кондиціонера.

Як швидко охолодити квартиру без кондиціонера: корисний трюк, який дійсно працює

Головний секрет полягає у грамотному використанні підручних засобів. Якщо у вас є навіть маленький вентилятор, він стане справжнім порятунком у спекотні дні. Цей трюк працює за принципом природного охолодження повітря.

Ось що треба зробити:

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Візьміть глибоку миску чи таз. Наповність ємність холодною водою, можна додати трохи льоду. Поставте миску перед увімкненим вентилятором. Через кілька хвилин у кімнаті температура відчутно знизиться, повітря стане прохолодним і свіжим.

Як ще можна знизити температуру повітря без кондиціонера

Вдень закривайте вікна шторами. Сонячне проміння швидко нагріває приміщення, а щільні штори або жалюзі допоможуть зупинити цей процес.

Провітрюйте свою оселю лише вранці та ввечері, коли температура значно нижча, ніж удень.

Вимикайте техніку, яка нагріває повітря — телевізори, комп’ютери, плити. Вони непомітно підвищують температуру.

Намочіть простирадло у холодній воді та повісьте біля вікна. Воно допоможе охолодити потік повітря, що заходить.