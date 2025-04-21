Єдиний знак зодіаку, який бере гроші в борг і не віддає: йому не варто позичати

Який знак зодіаку не повертає борги / © www.freepik.com/free-photo

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Йдеться про Близнят. Цей знак зодіаку належить до повітряної стихії, тому славиться своєю гнучкістю, комунікабельність та кмітливістю. Близнята уміють знайти підхід до будь-якої людини, легко налагоджують товариські зв’язки.

На думку астрологів, саме ці якості Близнят іноді грають злі жарти з іншими людьми. Вони можуть взяти в борг і пообіцяти повернути найближчими днями. А потім захоплюються новими справами, забуваючи про свою обіцянку.

Експерти наголошують, що Близнята роблять це ненавмисно. Просто у них такий характер, який множиться на постійні пошуки чогось нового та невловимого. Саме тому їм буває дуже складно зосередитися на своєму сьогоденні. Вони легко витрачають гроші, легко позичають і так само легко забувають їх віддати.

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Астрологи рекомендують заздалегідь проговорювати з Близнятами терміни повернення боргу. Ідеально — закріпити домовленість у письмовій формі, якщо сума досить велика. А ще краще — просто не давати в борг, якщо не хочете втрачати не лише гроші, а й дружні стосунки.

Однак варто пам’ятати, що кожна людина індивідуальна, і не слід робити висновки лише на підставі знаку зодіаку.