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Єдиний знак зодіаку, який бере гроші в борг і не віддає: йому не варто позичати
Експерти з астрології переконують, що знак зодіаку може впливати навіть на фінансові звички. Серед 12 знаків виділяється один, якому особливо часто приписують схильність брати гроші в борг і не повертати їх.
Йдеться про Близнят. Цей знак зодіаку належить до повітряної стихії, тому славиться своєю гнучкістю, комунікабельність та кмітливістю. Близнята уміють знайти підхід до будь-якої людини, легко налагоджують товариські зв’язки.
На думку астрологів, саме ці якості Близнят іноді грають злі жарти з іншими людьми. Вони можуть взяти в борг і пообіцяти повернути найближчими днями. А потім захоплюються новими справами, забуваючи про свою обіцянку.
Експерти наголошують, що Близнята роблять це ненавмисно. Просто у них такий характер, який множиться на постійні пошуки чогось нового та невловимого. Саме тому їм буває дуже складно зосередитися на своєму сьогоденні. Вони легко витрачають гроші, легко позичають і так само легко забувають їх віддати.
Астрологи рекомендують заздалегідь проговорювати з Близнятами терміни повернення боргу. Ідеально — закріпити домовленість у письмовій формі, якщо сума досить велика. А ще краще — просто не давати в борг, якщо не хочете втрачати не лише гроші, а й дружні стосунки.
Однак варто пам’ятати, що кожна людина індивідуальна, і не слід робити висновки лише на підставі знаку зодіаку.