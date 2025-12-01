Ємність повербанка: під час вибору цього пристрою обов’язково зверніть на це увагу, радять експерти

Як вибрати повербанк

Сьогодні повербанк в умовах постійних відключень світла є одним з найбільш затребуваних товарів в Україні. При виборі цього пристрою більшість покупців керується єдиним критерієм — об’ємом, вказаним виробником на коробці, чи то 20, 30, чи 40 тисяч міліампер-годин.

Однак, не всі знають, що виробники приховують важливу інформацію, а саме, що заявлений об’єм майже завжди значно відрізняється від того, який ми отримуємо на практиці.

Ємність повербанка: заявлена і номінальна

Як стверджують експерти, загалом об’єм повербанку можна розділити на два показники: заявлений (або типовий) і номінальний (або фактичний).

Заявлена ємність — це об’єм, виміряний в ідеальних лабораторних умовах — загальна місткість літієвих або літій-полімерних батарей, з яких складається повербанк.

Номінальна (або реальна) ємність — це об’єм, який фактично потрапляє до вашого девайсу під час заряджання.

Різниця між цими цифрами завжди не на користь кінцевого споживача.

Причина втрати ємності полягає в перетворенні напруги. Батареї всередині повербанку працюють при напрузі 3,6–3,7 вольта. Однак, для заряджання сучасного смартфону або планшета потрібна мінімальна напруга 5 вольт, а в режимі швидкої зарядки і більше. Ця необхідна напруга досягається за допомогою спеціального перетворювача, який конвертує вихідну напругу батареї (3, 7 вольта) у необхідну для заряджання (5 вольт). Цей процес конвертації, або подвійного перетворення енергії, призводить до неминучих втрат, які становлять від 30 до 40 відсотків.

Як визначити реальну ємність повербанку

Юридично виробники не вводять в оману, вказуючи максимальну ємність батарей. Проте їм вигідно вказувати більшу цифру, оскільки це привабливіше для покупця.

На практиці це означає наступне, якщо заявлений об’єм повербанку становить 20 тисяч міліампер-годин, то реально на виході ви отримаєте приблизно 11-12 тисяч міліампер-годин.

Втрати залежать від якості контролерів і стабілізаторів, але в середньому коефіцієнт корисної дії (ккд) усього процесу заряджання становить близько 65–85 відсотків.

Користувачеві варто запам’ятати просте правило — при виборі повербанку від вказаної ємності потрібно віднімати приблизно 35 відсотків.

На що звернути увагу, вибираючи повербанк

Окрім реальної ємності, при виборі якісного повербанку варто звертати увагу і на інші елементи, які гарантують безпеку та довговічність:

Якісний пристрій повинен мати захист від перерозряджання, короткого замикання та перегрівання. Це не лише захищає сам повербанк від втрати початкової ємності, а й убезпечує підключені до нього пристрої.

Різниця у фактичній ємності також залежить від якості перетворювачів та контролерів заряду. Високоякісні повербанки мають ефективність вище 90 відсотків.

Для точного визначення реальної ємності можна використовувати спеціальні прилади, такі як юсб-мультиметр, який вимірює, скільки заряду фактично передається на інший пристрій.