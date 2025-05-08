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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Єнот-"наркоман" — горе в родині: в США пухнастий "спалив" свою господиню

Єноту наразі нічого не загрожує.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Єнот

Єнот

В американському штаті Огайо поліція затримала 55-річну мешканку Акрона Вікторію Відал за підозрою у зберіганні наркотиків. Але головною несподіванкою для офіцерів виявився її пасажир — живий єнот з кличкою Чуї, який сидів на передньому сидінні з метамфетаміновою трубкою в пащі.

Про це пише wchstv.

Інцидент стався в середу, коли правоохоронці зупинили авто з причини чинного ордера на арешт водійки та призупинених водійських прав. Під час перевірки офіцери виявили не лише жінку, але й тварину з явними ознаками залучення до наркотичного процесу.

/ © Фото з соціальних мереж

© Фото з соціальних мереж

«Наші офіцери навчені бути готовими до всього, але єнот з трубкою для метамфетаміну — це перший випадок!», — зазначили в поліції міста Спрінгфілд.

У салоні машини правоохоронці знайшли велику кількість метамфетаміну, три скляні трубки та речовину, яка, ймовірно, є крек-кокаїном. Єнот, на щастя, не постраждав і був вилучений без шкоди для здоров’я.

Відал доставили до відділку поліції. Жінці пред’явлено звинувачення в зберіганні наркотиків, володінні пристосуваннями для їх вживання та керуванні автомобілем з призупиненими правами.

Нагадємо, у Цюріху 68-річна жінка постала перед судом через те, що систематично підгодовувала кота своїх сусідів. На перший погляд нешкідливе ставлення до тварини може обернутися для неї серйозними штрафами — до 4400 швейцарських франків.

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