Їх не завжди помічають: основні помилки, яких припускаються під час чищення килима в домашніх умовах

Правильно підібраний килим допомагає створити особливу атмосферу в оселі. Але не забувайте, що його потрібно час від часу чистити.

Ворс може накопичувати дрібне сміття та пил, а якщо в домі є маленькі діти чи тварини — процедура очищення є обов'язковою. При цьому важливо чистити акуратно, щоб не пошкодити сам килим. Спеціалісти стверджують, що є помилки, яких припускаються майже всі під час прибирання. Зверніть на них увагу, можливо ви також так робите.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали, як швидко і без надмірних зусиль випрати пір'яні подушки вдома.

Поширені помилки під час чищення килима

Надлишок вологи може нашкодити. Якщо ви не можете або не хочете виносити килим на вулицю, щоб там його почистити, враховуйте, що важливо не переборщити з водою. Адже через велику кількість рідини відбувається деформація поверхні і килим доведеться викинути.

Якщо є плями, важливо знати, чим їх краще виводити. Плями видаляють від країв до центру, при цьому використовують різні засоби, які впливають на той чи інший вид плями.

Неприємний запах не можна приховувати під парфумами. Не використовуйте парфуми, освіжувачі повітря тощо, щоб позбутися неприємного запаху. Так ви не позбудетесь проблеми, а ситуація лише погіршиться.

Як почистити килим в домашніх умовах на підлозі

Як почистити килим в домашніх умовах / Фото: pixabay.com

Сода, оцет та пральний порошок

Для приготування такого розчину влийте в ємність півсклянки окропу, додайте 70 мл оцтової кислоти та одну столову ложку соди та стільки ж порошку. Добре перемішайте суміш, влийте в пульверизатор і нанесіть на килим. Чистити поверхню краще бавовняною тканиною, а залишки засобу зібрати вологою губкою.

Лимонна кислота

Для видалення складних плям, нанесіть на поверхню невелику кількість лимонної кислоти або свіжого лимонного соку. Залишіть на кілька годин, а потім змийте чистою водою.

Гліцерин

Для видалення застарілих плям, нанесіть на них гліцерин і залишіть на 1-2 години, потім витріть вологою ганчіркою.

Перекис водню

Найкраще застосовувати на світлих килимах. Змочіть спочатку пляму водою, а потім нанесіть розчин антисептика (3%) та відразу приберіть за допомогою м'якої щітки. За необхідності процедуру можна повторити.

Як почистити дуже брудний килим в домашніх умовах: швидко і ефективно

Завжди існує ризик поставити дуже складну пляму на улюблений килим. Але не хвилюйтесь, якщо діяти швидко, забруднень можна позбутися.

Кров

Такі плями слід обробляти виключно холодною водою. Якщо пляму тільки що поставили, спочатку промокніть сухою серветкою. А потім обробіть перекисом водню. Засохлі плями крові обробляють нашатирним спиртом (поєднати одну столову ложку з літром води).

Сеча дитини чи тварини

Спочатку промокніть забруднену ділянку, а потім приготуйте оцтовий розчин (пропорції води та оцту 3:1). Змочіть розчином пляму, потім насипте зверху суху соду. Наприкінці нанесіть мильний розчин (чайна ложка рідкого мила і третина ложки перекису водню). Після висихання пропилососьте ділянку.

Віск

Прикладіть до плями шматок льоду чи іншого холодного предмета. Зачекайте до 7 хвилин, потім приберіть лід, усуньте віск, який відокремився.

Слайм чи лизун

Механічним способом видаліть слайм з килима, потім потрібно починати боротьбу з плямою від нього. Її можна видалити розчинником клею, медичним спиртом або половиною столової ложки оцту, розчиненої у воді.

Шоколад чи фрукти

Приготуйте мильний розчин. Для цього змішайте стружку мила з водою, додайте одну столову ложку оцту. Нанесіть на пляму за допомогою тканини. Потім очистіть чистою водою.

Чорнило

Намочіть ватяний диск у спирті чи лимонній кислоті. Щільно притисніть ватяний диск до плями, щоб активна речовина ввібрала в себе чорнило. Потім протирайте, поки забруднення не зникне.

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