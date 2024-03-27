Їх ніколи не існувало: "українські" слова, які вигадала радянська влада, щоб спаплюжити нашу мову

Щоб перевірити, чи дійсно існує таке слово, варто звертатися до онлайн версій словників української мови.

З початку двадцятого століття радянська влада цілеспрямовано нищила нашу мову, вигадуючи багато різних міфів про неї. І біда в тому, що багато українців досі в них вірить. Це стосується й деяких незрозумілих слів, які буцімто є в нашій мові. Проте мовознавець Андрій Шимановський спростовує ці нісенітниці на своїй сторінці в Instagram.

Які "українські" слова вигадала радянська влада

Таких лексем, як "пикогляд", "розщепірка", "спалахуйка", ніколи не існувало в нашій мові. Більшість з них було вигадано ще в першій половині ХХ століття, щоб висміювати та паплюжити нашу мову. Філолог говорить, що російська пропаганда й досі займається цим, публікуючи різноманітні статті про українську мову, які не витримують жодної критики. Але таких публікацій дуже багато, тому деякі люди вірять в ці нісенітниці.

Шимановський навів список слів, яких в жодному разі не можна вживати, навіть жартома.

"Зажигалка" – "спалахуйка".

"Лифт" – "міжповерховий дротохід".

"Кощей бессмертный" – "чахлик невмирущий".

"Зеркало" – "пикогляд".

"Киндер-сюрприз" – "яйко-сподівайко".

"Соковыжималка" – "сіковичавичувалка".

"Гинекология" – "піхвознавство".

"Акушерка" – "пупорізка".

"Медсестра" – "штрикалка".

"Укол" – "заштрик".

"Телевизор" – "бачик".

"Штопор" – "коркотяг".

Як перевірити, чи справді слово українське

Щоб не було сумнівів, що слово дійсно українське, можна перевіряти в онлайн версії "Академічного тлумачного словника української мови". Ресурс "Словотвір" допоможе розібратися з українськими відповідниками запозичених слів з інших мов. Російсько-українські словники допоможуть розібратися з термінологією чи перекладом сталих виразів – фразеологізмів.

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