Їх обов’язково треба від’єднувати від електромережі: 4 пристрої, які завжди "тягнуть" світло

Напевно, в кожному домі є такі прилади, які практично ніколи не вимикаються з розетки. А дарма, адже вони здатні "тягнути" світло навіть тоді, коли не працюють. Розповідаємо, які побутові прилади не слід залишати увімкненими навіть тоді, коли ви ними не користуєтеся.

Які прилади обов’язково треба виключати з розетки, бо вони "тягнуть" світло

Водонагрівачі. Напевно, це самий енерговитратний прилад з усіх. Він працює постійно, тому його краще вимикати на ніч і тоді, коли ви йдете з дому.

Напевно, це самий енерговитратний прилад з усіх. Він працює постійно, тому його краще вимикати на ніч і тоді, коли ви йдете з дому. Кондиціонери та обігрівачі. Якщо залишати увімкненими такі прилади, вони працюватимуть постійно, оскільки можуть автоматично вмикатися при зниженні температури повітря. Тому їх краще від’єднувати від електромережі, коли ви ними не користуєтеся.

Якщо залишати увімкненими такі прилади, вони працюватимуть постійно, оскільки можуть автоматично вмикатися при зниженні температури повітря. Тому їх краще від’єднувати від електромережі, коли ви ними не користуєтеся. Зарядки. Так, напевно ми всі залишаємо їх в розетках після використання, але так робити не слід. Їх треба витягувати після того, як пристрій зарядився. Зарядки здатні споживати електроенергію навіть тоді, коли ми нічого не заряджаємо. Тому, щоб даремно не витрачати електроенергію, їх краще від’єднувати від електромережі.

Так, напевно ми всі залишаємо їх в розетках після використання, але так робити не слід. Їх треба витягувати після того, як пристрій зарядився. Зарядки здатні споживати електроенергію навіть тоді, коли ми нічого не заряджаємо. Тому, щоб даремно не витрачати електроенергію, їх краще від’єднувати від електромережі. Комп’ютери. Цей прилад також варто вимикати, хоча цього практично ніхто не робить. Адже залишати пристрій в режимі сну чи очікування значно простіше, ніж вимкнути. Комп’ютер також споживає енергію, коли він увімкнений в розетку, тож, якщо ви не користуватиметеся ним наступні 30 хвилин, його краще вимкнути.

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