Їх всього сім: названо продукти, які в жодному разі не можна купувати замороженими

Більшість продуктів смачніші, коли вони свіжі, а під час заморожування вони втрачають свої властивості. Тому від їх придбання краще відмовитися.

Броколі

Кулінари стверджують, що заморожена броколі стає надто м'якою під час приготування. До того ж, виробники зазвичай використовують для замороження стебла поганої якості, наче гумові. Броколі взагалі досить "ніжний" овоч, який погано переносить заморожування. Всі овочі сімейства хрестоцвітових втрачають більшу частину свого смаку під час цього процесу. Що ще гірше, вони також втрачають й корисні речовини, тому ви не отримаєте жодної користі від їхнього вживання.

Хліб

Хоча дехто й рекомендує заморожувати продукти з тіста, така ідея все ж не найкраща. Коли хліб заморожується, то його консистенція змінюється. Тому, якщо ви любите хрумку скоринку й смачну м'якоть, тоді кращого за свіжий виріб вам не знайти.

Котлети для бургерів

Насамперед, кажуть кулінари, так робити не слід через те, що продукт втрачає свої смакові якості. Набагато краще придбати свіжий фарш, додати улюблених спецій та насолоджуватися.

Пісний білок (курка, риба, морепродукти)

Хоча запаси цих заморожених продуктів можуть гарантувати, що у вас будуть надійні приймання їжі в майбутньому, кулінари стверджують, що вони погано зберігаються в морозильній камері. Насправді, в будь-якому типі білка під час заморожування руйнуються стінки клітин, і вся вода наче витікає з нього. В результаті ви отримуєте суху масу з поганою текстурою.

Гребінці

Деякі виробники додають у заморожені гребінці воду, щоб зробити їх важчими і, як результат, дорожчими. А ще цей продукт після приготування стає надто жорстким і неприємним на смак.

Полуниця

Більшість ягід ви можете сміливо заморожувати, щоб насолоджуватися ними після закінчення сезону. Проте з полуницею цього краще не робити. Через свою пористу структуру вона перенасичується вологою, яка розпадається під час заморожування. Тому заморожену полуницю краще не використовувати навіть для приготування смузі.

Десерти з заварним тістом

Заварне тісто дуже погано зберігається під час замороження. У більшості з них (еклери, паффи, шу тощо) під час випікання і після наповнення кремом з'являється хрустка повітряна скоринка, яка страждає під час замороження. В результаті ви отримаєте щось мокре, гумове і зовсім не їстівне.

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