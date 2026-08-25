Їх майже не залишилося: сім видів риб в Україні опинилися на межі зникнення

Які види риб зникають в Україні / © pexels.com

Реклама

В українських річках та інших водоймах дедалі рідше можна зустріти деякі види великої риби. Частина популяцій скорочується настільки швидко, що окремі представники вже опинилися під загрозою зникнення. Найбільше потерпають види, яким для розмноження потрібні чисті водойми та можливість вільно переміщатися річками. Однією з головних причин скорочення чисельності риби вважають будівництво гребель та інших гідротехнічних споруд. Вони порушують природні міграційні шляхи, особливо для осетрових, які переміщуються між морем і прісними водоймами під час нересту.

Які види риб в Україні стали рідкісними

Серед видів, які мають проблеми з чисельністю, називають осетра, рибу-шипа, дніпровську марену, звичайного сома, звичайного карася, підуста та європейського слижа. Про це пише ресурс «Радіо Трек».

Реклама

Особливо складною є ситуація з рибою-шипом — представником осетрових, який фактично зник із українських водойм. Осетер також занесений до Червоної книги України, а для підтримання його популяції застосовують штучне розведення.

Реклама

Вразливими залишаються й великі соми. На їхню чисельність впливає надмірний вилов, зокрема вилов великих особин у зимувальних ямах. Це може перешкоджати природному відновленню популяції.

Дніпровська марена нині трапляється значно рідше, хоча окремі стабільніші популяції збереглися в басейнах Прип’яті та Десни.

Чому стан водойм має значення

Не меншою проблемою є забруднення річок, погіршення якості води та нестача кисню. Особливо чутливі до таких змін підуст і європейський слиж. Вони все ще зустрічаються, зокрема, в басейні Десни, однак в інших водоймах їх стає дедалі менше.

Водночас зникнення виду з конкретної річки ще не означає, що він повністю зник в Україні. Частина популяцій продовжує існувати там, де збереглися сприятливі умови.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів