Їх не можна купувати в жодному разі: названо 3 найгірші консерви на полицях супермаркетів
Консерви можуть бути корисним і смачним продуктом, якщо правильно їх вибирати. Звертайте увагу на склад і стан банки, тоді ви зможете смакувати улюблену рибку без шкоди для здоров’я.
Рибні консерви зручні, поживні та доступні за ціною. Вони можуть стати ідеальним рішенням для швидкого перекусу чи основою для повноцінної страви. Та не всі консерви однаково безпечні й корисні. Експерти з безпеки харчування 2025 року проаналізували ринок та визначили три види консервів, які найчастіше виявляються неякісними та навіть небезпечними для здоров’я. Про це пише ресурс «Радіо Трек».
Кілька в томаті
Цей продукт часто стає об’єктом фальсифікації.
Замість цілих рибин у банці можна знайти «кашу» з уламків, голів та нутрощів.
Для густоти та маскування недобросовісні виробники використовують багато борошна і цукру, що знижує цінність продукту.
Риби в банці зазвичай набагато менше, ніж заливки.
Є ризик отруєння через зіпсовану сировину чи порушення умов зберігання.
Консервований тунець
Популярний продукт, який часто вважають дієтичним і корисним. Проте є важливі застереження.
Тунець накопичує ртуть, особливо великі особини.
Такий продукт небажано вживати вагітним жінкам і дітям.
Фахівці радять обирати тунець у власному соку, а не в олії, та віддавати перевагу маркуванню «light» — у ньому зазвичай менше ртуті.
Риба в олії
Цей варіант має найбільше нарікань щодо якості.
Часто використовується низькосортна олія, яка псує смак і скорочує термін придатності продукту.
За неправильного зберігання чи пошкодження банки можливе утворення токсинів.
Анаеробні умови в банках з олією збільшують ризик ботулізму — однієї з найнебезпечніших харчових інфекцій.
Як вибирати безпечні рибні консерви
Читайте етикетку. У складі має бути вказано максимум риби й мінімум додаткових інгредієнтів.
Оглядайте банку. Вона має бути цілою, без вм’ятин, іржі та здуття.
Віддавайте перевагу консервації у власному соку. Це найприродніший і безпечний варіант.
Перевіряйте після відкриття. Риба має залишатися цілою, без різкого чи гнильного запаху.
Купуйте у перевірених магазинах. Це зменшує ризик натрапити на підробку чи прострочений товар.