Їх не можна купувати в жодному разі: названо 3 найгірші консерви на полицях супермаркетів

Які консерви не варто купувати в магазинах

Рибні консерви зручні, поживні та доступні за ціною. Вони можуть стати ідеальним рішенням для швидкого перекусу чи основою для повноцінної страви. Та не всі консерви однаково безпечні й корисні. Експерти з безпеки харчування 2025 року проаналізували ринок та визначили три види консервів, які найчастіше виявляються неякісними та навіть небезпечними для здоров’я. Про це пише ресурс «Радіо Трек».

Кілька в томаті

Цей продукт часто стає об’єктом фальсифікації.

Замість цілих рибин у банці можна знайти «кашу» з уламків, голів та нутрощів.

Для густоти та маскування недобросовісні виробники використовують багато борошна і цукру, що знижує цінність продукту.

Риби в банці зазвичай набагато менше, ніж заливки.

Є ризик отруєння через зіпсовану сировину чи порушення умов зберігання.

Консервований тунець

Популярний продукт, який часто вважають дієтичним і корисним. Проте є важливі застереження.

Тунець накопичує ртуть, особливо великі особини.

Такий продукт небажано вживати вагітним жінкам і дітям.

Фахівці радять обирати тунець у власному соку, а не в олії, та віддавати перевагу маркуванню «light» — у ньому зазвичай менше ртуті.

Риба в олії

Цей варіант має найбільше нарікань щодо якості.

Часто використовується низькосортна олія, яка псує смак і скорочує термін придатності продукту.

За неправильного зберігання чи пошкодження банки можливе утворення токсинів.

Анаеробні умови в банках з олією збільшують ризик ботулізму — однієї з найнебезпечніших харчових інфекцій.

Як вибирати безпечні рибні консерви