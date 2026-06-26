Їх зрозуміють лише українці: 10 складних слів, на яких "ламаються" навіть перекладачі

Яке значення слів в українській мові / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Українська мова славиться своєю мелодійністю, образністю та багатством лексики. У ній є чимало лексем, які майже неможливо точно перекласти іншими мовами одним словом. Вони передають не лише певне значення, а й настрій, культурний контекст, спосіб мислення та особливості української традиції. Саме тому навіть досвідчені перекладачі нерідко змушені використовувати довгі пояснення замість короткого відповідника. Ось десять українських слів, зміст яких найкраще розуміють саме носії мови. Про це пише ресурс «Радіо Трек».

Паляниця

Це не просто круглий пшеничний хліб із хрусткою скоринкою. Паляниця давно стала одним із символів України, а її правильна вимова виявилася непростим завданням для багатьох іноземців. Перекласти це слово одним точним відповідником практично неможливо, адже воно має ще й культурне значення.

Патякати

Слово означає говорити багато, без змісту або поширювати плітки й неперевірені чутки. На відміну від нейтрального «розмовляти», воно має помітний зневажливий відтінок і використовується тоді, коли людина говорить недоречно або надто багато.

Реклама

Вирій

Одне з найпоетичніших українських слів. Так називають теплі краї, куди восени відлітають перелітні птахи. У народній традиції вирій має ще й міфологічне значення — це особливий далекий світ, пов’язаний із приходом весни та пробудженням природи.

Залізниця

На перший погляд, звичайне слово, однак його вимова часто викликає труднощі в тих, хто не є носієм української мови. Воно означає систему залізничного транспорту або мережу рейкових шляхів і є характерним саме для української лексики.

Нівроку

Універсальне слово, значення якого залежить від ситуації. Воно може висловлювати захоплення, схвалення або навіть легке здивування. Саме через багатозначність знайти для нього один точний переклад практично неможливо.

Завіюватися

Це слово використовують, коли людина несподівано кудись подалася, забрела далеко від дому або надовго зникла без попередження. Воно додає вислову живості й легко передає розмовний характер української мови.

Реклама

Шахівниця

В українській мові існує окреме слово для дошки, на якій грають у шахи. У багатьох мовах для цього використовують словосполучення, тоді як українська має власну лаконічну назву.

Митець

Так називають людину, яка створює твори мистецтва: художника, скульптора, музиканта, письменника чи режисера. Це слово підкреслює творчий характер діяльності та не завжди має повністю тотожний аналог в інших мовах.

Навколішки

Одне слово замість словосполучення «стати на коліна». Воно часто використовується в художній літературі та розмовній мові, а для іноземців є непростим як у вимові, так і в написанні.

Манівці

Колоритне українське слово, яке означає обхідні дороги, маловідомі стежки або переносно — неправильний життєвий шлях чи непрямий спосіб висловлення думок. Саме тому існують відомі вислови «говорити манівцями» та «збитися на манівці».

Реклама

Новини партнерів