Їхня відданість не знає меж: експертка назвала 6 порід собак для тих, хто шукає вірного друга

Німецька вівчарка / © Associated Press

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Деякі собаки не просто люблять проводити час із господарем, а прагнуть супроводжувати його практично всюди. Дресирувальниця назвала шість порід, представники яких можуть стати особливо відданими компаньйонами.

Про це пише Parade Pets із посиланням на професійну дресирувальницю собак Енні-Мей Леві.

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За словами експертки, міцний зв’язок із людиною здатен сформувати собака будь-якої породи. Водночас деякі з них вирізняються товариськістю, орієнтованістю на господаря та бажанням брати участь у його повсякденному житті.

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Лабрадор-ретривер

Леві називає лабрадорів одними з найбільш універсальних собак-компаньйонів. Вони охоче проводять час із господарем і готові долучатися до різних занять — від прогулянок до активного відпочинку.

Крім того, лабрадори прагнуть догодити людині, тому зазвичай добре реагують на навчання. Це активні, товариські собаки, середня тривалість життя яких становить 11–13 років.

Німецька вівчарка

Німецькі вівчарки здатні формувати надзвичайно міцний зв’язок зі своїми господарями. Саме ці якості разом із розумом і здатністю до навчання дозволяють породі успішно працювати поруч із людьми, зокрема у війську та поліції.

За словами Леві, за належного дресирування німецькі вівчарки можуть залишатися надійними партнерами навіть у небезпечних і непередбачуваних ситуаціях.

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Сибірський хаскі

Попри незалежний характер, хаскі можуть бути ласкавими та товариськими. Особливо добре вони почуватимуться поруч з активними людьми, які готові багато гуляти та проводити час надворі.

Водночас майбутнім власникам варто враховувати темперамент породи: хаскі дуже енергійні, потребують достатнього фізичного навантаження і можуть бути доволі голосними.

Бордер-коллі

Бордер-коллі вирізняються розумом, здатністю швидко навчатися та уважністю до людини. За словами дресирувальниці, вони добре реагують на емоційний стан господаря, що допомагає сформувати особливо тісний зв’язок.

Проте високий інтелект має й інший бік: таким собакам необхідні регулярні заняття та достатня розумова стимуляція.

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Австралійський пастуший собака

Представники цієї породи відомі відданістю, наполегливістю та сміливістю. Якщо правильно виховувати австралійського пастушого собаку, він може стати дуже надійним компаньйоном.

Однак порода підійде не кожному. Леві радить заводити такого собаку людям, які мають досвід дресирування та готові приділяти навчанню багато часу.

Боксер

Боксери вирізняються грайливим характером і невичерпною енергією. Експертка описує їх як веселих і навіть трохи незграбних собак, поруч із якими важко нудьгувати.

Водночас за кумедною поведінкою ховається сильна прихильність до людини. Тому боксер може стати хорошим вибором для тих, хто шукає активного та товариського чотирилапого компаньйона.

Нагадаємо, серед численних порід собак є справжні улюбленці родин, які вирізняються грайливістю, товариськістю та любов’ю до життя. Фахівці назвали сім порід, які особливо часто демонструють радість і прихильність до людей.

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