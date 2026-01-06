ТСН у соціальних мережах

Їм найважче пережити розставання: ці знаки зодіаку можуть роками лікувати розбите серце

Деякі люди надто глибоко переживають емоційні втрати та довго оговтуються після розриву. Астрологи пояснили, кому особливо складно відпустити минулі стосунки й чому.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Які знаки зодіаку довго переживають розлуку

Які знаки зодіаку довго переживають розлуку / © www.freepik.com/free-photo

Розрив стосунків для всіх є випробуванням, але кожен проживає цей біль по-різному. Одні швидко відновлюються й дивляться вперед, інші ж надовго застрягають у спогадах, почутті втрати та емоційній порожнечі. Астрологи вважають, що здатність переживати розрив тісно пов’язана з характером знаків зодіаку. Є знаки, для яких кінець стосунків — це не просто новий етап, а глибока внутрішня криза, що може тягнутися роками.

Рак

Раки надзвичайно прив’язуються до партнера, для них стосунки — це емоційна опора й відчуття безпеки. Після розлучення вони часто повертаються думками в минуле, аналізують кожну дрібницю й звинувачують себе у зруйнованих стосунках. Навіть якщо зовні Рак здається спокійним, усередині він довго переживає біль і не поспішає відкривати серце знову.

Скорпіон

Для Скорпіонів стосунки завжди мають глибокий, майже фатальний характер. Вони люблять пристрасно й віддаються почуттям повністю. Розставання для цього знаку сприймається як зрада і крах довіри. Скорпіони рідко показують свій біль, але можуть роками носити його всередині, згадуючи образи й намагаючись зрозуміти, де саме все пішло не так.

Телець

Тельці дуже цінують стабільність і звичний уклад життя. Розрив стосунків для них означає втрату не лише коханої людини, а й усього світу, який вони будували роками. Їм складно прийняти зміни, тому процес відновлення затягується. Тельці довго звикають до нової реальності й не поспішають вступати в нові стосунки, поки остаточно не загояться старі рани.

Риби

Риби схильні ідеалізувати партнера та самі стосунки. Після розставання вони часто живуть спогадами, уявляючи, яким могло б бути спільне майбутнє. Їм важко відпустити ілюзії та змиритися з реальністю. Через свою чутливість Риби можуть надовго занурюватися у смуток і самотність, потребуючи багато часу для емоційного зцілення.

