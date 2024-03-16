Їм не місце на могилі: які квіти не можна садити на цвинтарі та перелік тих, що чудово підходять

На могилі зазвичай радять садити ті квіти, які мають простий вигляд, без особливої вишуканості. Також важливо, щоб вони не потребували особливого догляду, частого поливання.

Занадто строкаті та яскраві квіти точно не підійдуть, адже така клумба може сподобатися вандалам. Оригінальний вигляд мають рослини у вазонах, але пам'ятайте, що такі варіанти часто крадуть та й стійкістю вони не відрізняються.

Які квіти не можна садити на могилі

Кладовище не варто прикрашати такими рослинами:

Троянди — хоча це дуже красиві квіти, які подобаються багатьом, але на цвинтарі їм не місце. Насамперед, тому, що ви ризикуєте залишитися без клумби найближчим часом, адже саме на такі квіти найчастіше звертають увагу вандали.

— хоча це дуже красиві квіти, які подобаються багатьом, але на цвинтарі їм не місце. Насамперед, тому, що ви ризикуєте залишитися без клумби найближчим часом, адже саме на такі квіти найчастіше звертають увагу вандали. Вербена — оригінальна та дещо навіть містична квітка, з якою пов'язано чимало легенд. Можливо, саме тому її не радять садити на кладовищі.

— оригінальна та дещо навіть містична квітка, з якою пов'язано чимало легенд. Можливо, саме тому її не радять садити на кладовищі. Астильба — її ще називають "квітуча трава", її рідко висаджують на могилу через строкаті відтінки, які мають недоречний вигляд в такому сумному місці.

— її ще називають "квітуча трава", її рідко висаджують на могилу через строкаті відтінки, які мають недоречний вигляд в такому сумному місці. Еустома — чимось нагадує троянду, але не має колючок. Швидше за все, саме через її красу на могилах еустому висаджують вкрай рідко.

— чимось нагадує троянду, але не має колючок. Швидше за все, саме через її красу на могилах еустому висаджують вкрай рідко. Дельфініум — блакитні та сині квіти, які надто вибагливі щодо ґрунту. Вони потребують ретельного догляду, а на цвинтарі це зробити вкрай важко.

— блакитні та сині квіти, які надто вибагливі щодо ґрунту. Вони потребують ретельного догляду, а на цвинтарі це зробити вкрай важко. Іксія — досить цікава квітка, яка прийшла до нас з Африки. Погано переносить холод, любить спеку.

— досить цікава квітка, яка прийшла до нас з Африки. Погано переносить холод, любить спеку. Лілія — дуже красива рослина, яка також любить теплі ділянки, тому може зростати не всюди.

Також варто зазначити, що поряд з могилами не рекомендується садити саджанці дерев. Коренева система надто швидко розростається і може пошкодити надгробки.

Що можна посадити на цвинтарі

Що можна садити на цвинтарі / Фото: Unsplash

Якщо ви шукаєте багаторічники, які будуть квітнути рік за роком, варто звернути увагу на такі рослини:

Лаванда — досить красива квітка з приємним ароматом та фіолетовими пелюстками, може рости навіть за недостатнього поливання. Витримує сухий ґрунт та спекотну погоду.

— досить красива квітка з приємним ароматом та фіолетовими пелюстками, може рости навіть за недостатнього поливання. Витримує сухий ґрунт та спекотну погоду. Ірис — барвисті квіти, які допоможуть створити приємну атмосферу. Добре ростуть у сухому ґрунті на сонячній ділянці.

— барвисті квіти, які допоможуть створити приємну атмосферу. Добре ростуть у сухому ґрунті на сонячній ділянці. Жоржина — красива багаторічна рослина з барвистими бутонами, може зростати навіть без постійного поливання.

Також можна посадити на кладовищі і однорічні квіти. Обирайте такі варіанти:

Маргаритки — прості, але досить красиві квіти, які будуть мати чудовий вигляд на цвинтарі. Зазвичай мають рожеві і білі пелюстки. Вони не вимагають особливого догляду і ростуть без поливання.

— прості, але досить красиві квіти, які будуть мати чудовий вигляд на цвинтарі. Зазвичай мають рожеві і білі пелюстки. Вони не вимагають особливого догляду і ростуть без поливання. Петунії — популярні однорічники, які забезпечують рясне квітіння. Можуть добре рости на сонячних ділянках, не вимагають постійного поливання.

Спробуйте посадити такі квіти на кладовищі і ви створите атмосферу затишку та спокою. Адже саме це потрібно місцю, куди ми приходимо, щоб згадати про тих, кого вже немає поряд.

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