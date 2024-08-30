Їм завжди важливо знати, де перебуває людина: вчені розповіли, чому коти стежать за господарями

Котів оточує ореол таємниці з незапам'ятних часів. Якщо у собак емоції читаються досить легко, то поведінка кішок часто непередбачувана. Однак, впевнені вчені, загадковість цих тварин — це глибина соціальних зв'язків між ними та господарями.

Вчені з Кіотського університету нещодавно провели дослідження, в якому розвінчали популярний міт про егоїзм кішок. Результати експерименту здивували, адже вони показали, що ці тварини здатні виявляти справжній інтерес до своїх господарів, уважно відстежуючи, де саме в квартирі ті перебувають.

Докази, які привели науковці, переконують, що коти дійсно полюбляють стежити за переміщенням людей всередині квартири або будинку. Вони використовують різноманітні підказки, як-от голоси чи звуки, щоб визначати, де саме в приміщенні наразі перебуває їхній господар, навіть не бачачи його.

При цьому, слід зазначити, що коти не лише помічають, до яких саме кімнат заходять люди, але й здатні формувати таку собі "карту" їхнього маршруту. Через певний час у кішок будуються певні очікування щодо того, куди зараз направиться господар і що він буде робити. Наприклад, як тільки вони почують знайомий голос чи кроки від такого напрямку, звідки не очікували, то можуть здивуватися чи навіть розгубитися. Оскільки таке суперечить тій "карті", яку вони для себе сформували.

Тобто, кажуть вчені, коти здатні використовувати комплекс з різноманітних візуальних та звукових сигналів, відстежуючи переміщення людей, щоб зрозуміти поведінку господаря.

Вчені замислилися, чому коти відстежують переміщення господарів. Для цього вони провели ряд експериментів, використовуючи звукозаписи голосів власників тварин. Вони відтворювали ці записи, щоб імітувати присутність людини в різних приміщеннях будинку. Реакції котів були дуже цікавими. Коти мали розгублений вигляд, коли "голос" лунав з тієї частини кімнати, з якої вони цього не очікували. За їхньою поведінкою вчені зрозуміли, що сформована раніше "карта" місцеперебування господаря була порушена.

Завдяки такому експерименту науковці зрозуміли, що коти не просто пасивно реагують на переміщення своїх власників. Вони намагаються активно контролювати їхнє місцеперебування, опираючись на ті дані, які вони раніше отримали.

Вчені впевнені, що бажання знати, де саме перебуває господар, є ознакою глибокого еволюційного коріння. Щоб вижити в дикій природі цим тваринам був потрібен тісний зв'язок зі своєю соціальною групою. Так вони могли краще захиститися від хижаків. В домашніх умовах ця потреба збереглася. А господаря коти вважають своїм найближчим оточенням.

Крім того, за допомогою таких "ментальних карт", коти отримують увагу та їжу від господаря своєчасно. Більше того, вони є необхідними не лише тваринам, але й людині, адже допомагають зміцнити їхній зв'язок. Результати дослідження показали, що коти зовсім не егоїстичні тварини, вони мають глибоке зацікавлення у людських компаньйонах, прагнуть підтримувати з ними глибокий соціальний зв'язок.

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