Їсти чи ні перед сном: коли пізні приймання їжі можуть бути доречними

Чи потрібно їсти пізно ввечері? Це запитання нерідко турбує людей, які прагнуть здорового харчування та доглядають за своїм організмом.

Існує поширена думка, що пізні прийоми їжі можуть ускладнювати процес схуднення та погіршувати якість сну. Проте в окремих випадках легке перекушування перед сном може бути навіть корисним.

Свою думку щодо цього питання журналістці видання "Фіртка" висловила лікарка-дієтологиня Христина Недоступ, пояснивши головні аргументи "за" і "проти" нічних перекусів.

Чому небажано їсти пізно ввечері

Вплив на сон. Коли шлунок переповнений, організму важче повністю розслабитися, що може призвести до труднощів із засинанням або частих пробуджень уночі. Ризик набору ваги. У вечірні та нічні години обмін речовин сповільнюється, а зайві калорії можуть легше відкладатися у вигляді жиру. Дослідження Каліфорнійських учених, опубліковане в American Journal of Clinical Nutrition, підтверджує, що пізні прийоми їжі можуть сприяти набору ваги. Можливі проблеми з травленням. Якщо у вас чутливий шлунок або схильність до печії, пізня їжа може викликати дискомфорт, зокрема кислотний рефлюкс, здуття чи важкість.

Коли перекушування перед сном може бути корисним

Пізні тренування. Якщо ви займаєтеся спортом увечері, організму може знадобитися енергія для відновлення. У такому разі корисним буде легкий білковий або білково-вуглеводний перекус, наприклад, кефір із ягодами чи протеїновий коктейль. Зниження рівня цукру в крові. Деякі люди можуть відчувати різке падіння цукру (гіпоглікемію) у разі тривалих перерв між прийомами їжі. Невеликий здоровий перекус допоможе уникнути запаморочення чи надмірного голоду. Індивідуальні особливості здоров’я. За наявності певних хронічних захворювань або специфічних метаболічних особливостей лікар може рекомендувати вечірній прийом їжі.

Як організувати здорову вечерю

Завершуйте основну вечерю за 2–3 години до сну. Це дасть організму достатньо часу на перетравлення їжі, що позитивно вплине на якість сну.

Вибирайте легкі продукти. Корисними варіантами будуть нежирне м’ясо, риба, яйця, бобові та овочі. Натомість слід уникати жирної, смаженої та важкої їжі.

Зважайте на якість їжі, а не лише на кількість. Перекушування не повинні складатися з фастфуду, солодощів чи випічки. Якщо виникла потреба щось з’їсти, нехай це буде корисний продукт, наприклад, натуральний йогурт без цукру, жменька горіхів або яблуко.

Три прості поради:

Прислухайтеся до себе. Переконайтеся, що ви дійсно голодні, а не просто шукаєте перекус через нудьгу чи стрес. Іноді достатньо випити води або трав’яного чаю.

Плануйте свій раціон. Регулярні прийоми їжі протягом дня допоможуть уникнути пізніх переїдань.

Обирайте корисні перекушування. Якщо без їжі перед сном не обійтися, підготуйте заздалегідь здорові варіанти: нежирний сир із зеленню, кефір або шматочок індички з овочами.

Чи варто їсти перед сном, залежить від способу життя, стану здоров’я та особистих потреб організму.

Найчастіше краще уникати важких прийомів їжі ввечері, щоб покращити сон і контролювати вагу. Однак у разі сильного голоду або медичних показань легкий і збалансований перекус цілком допустимий.

Якщо у вас виникають сумніви щодо правильного раціону, варто звернутися до лікаря чи дієтолога, адже здорове харчування — це не лише дотримання загальних правил, а й уміння слухати свій організм.

Читайте також: