Їстимете увесь рік: як зберегти спаржу на зиму — перевірені лайфгаки

Спаржа — смачний та корисний весняний овоч. Але його можна їсти протягом всього року, якщо знати, як правильно зберігати спаржу.

Інколи хочеться зберегти спаржу на довший період часу, щоб приготувати з неї щось смачне не одразу після придбання.

Якщо ви плануєте готувати спаржу, яку щойно купили, ввечері чи наступного дня, її можна зберігати у холодильнику. Попередньо загорніть овоч у плівку для зберігання, щоб в ній збереглася волога. Тут потрібно пам'ятати про деякі важливі правила:

як тільки повернулися з магазину, візьміть паперовий рушник, намочіть його і вичавіть майже досуха (щоб був вологим, але вода не капала);

загорніть спаржу у цей рушник, покладіть додатково у поліетиленовий пакет з застібкою і можете зберігати у холодильнику в відделенні для овочів чи хрусткого нарізання.

Скільки зберігається спаржа в холодильнику? Якщо ви виконали всі правила, то її можна зберігати не більше 24 годин.

Звичайно ж, найкраще зберігати спаржу у банці з водою в вертикальному положені, як живі квіти. Тоді стерба матимуть змогу отримувати вологу і поглинати її до самої верхівки. В такому разі протягом кількох днів спаржа по всій довжині залишатиметься хрусткою.

Перед тим, як помістити спаржу у банку з водою, потрібно зрізати один сантиметр з її нижньої частини. Рослину додатково накрийте поліетиленовим пакетом (не надто щільно) і поставте до холодильника. Таким чином спаржу можна зберігати 3-5 днів. Якщо за цей час вода помутніє, її потрібно замінити на нову.

Чи можна заморожувати спаржу

Чи можна заморожувати спаржу / Фото: Unsplash

Якщо ви шукаєте спосіб, як заморозити спаржу на зиму, можна її заморозити. Звичайно, це трішки погіршує зовнішній вигляд, структуру, смак та кориніс властивості овоча, але ви можете це робити.

Перед заморожуванням спаржу потрібно бланшувати чи відварити. Найкраще підходить свіжий весняний овоч. В ідеал, щоб він був досить товстим. Для бланшування спаржі доведіть воду у каструлі до кипіння, підготуйте миску з крижаною водою та деко, яке попередньо застелили кухонним паперовим рушником.

Спаржу опустіть у киплячу воду на 2-4 хвилини, в залежності від її розміру. Витягніть за допомогою шумівки, занурте у миску з крижаною водою і викладіть на деко. Тут овоч повинен підсохнути. Після цього викладіть спаржу на піднос та заморозьте. Найкраще використати таку спаржу протягом одного року.

Приготовану на грилі чи смажену спаржу також можна заморожувати. Для запікання вона викладається на деко, збризкується олією, приправляється за смаком і відправляється до духовки на 10-15 хвилин (180°C - 200°C). Після цього їй потрібно дати остигнути і заморозити на підносі.

Як приготувати заморожену спаржу

Перед приготуванням заморожену спаржу не потрібно розморожувати. Просто додавайте її в такому вигляді у страви, що готуються (рагу, запіканка тощо).

Якщо ви хочете посмакувати самою спаржею, її найкраще підсмажити на сковороді з додаванням невеликої кількості олії. Розігрівається попердньо заморожена спаржа приблизно 1 хвилину.

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