Їжа / © Unsplash

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Люди з генетичною схильністю до ожиріння можуть зменшити ризик набору ваги, якщо почнуть їсти раніше протягом дня.

Про це йдеться в новому масштабному дослідженні іспанських науковців, результати якого опублікували в журналі Obesity.

Протягом 12 років науковці спостерігали за 1195 дорослими з надмірною вагою або ожирінням. Дослідження охопило дані з шести клінік схуднення по всій Іспанії. Особливу увагу вчені приділили аналізу понад 900 тисяч генетичних маркерів, які впливають на ризик набору маси тіла.

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Учасники фіксували час першого і останнього прийому їжі щодня. Науковці враховували також вік, стать, етнічне походження та медичні показники.

Згідно з результатами, кожна година, на яку пізніше відбувається прийом їжі, пов’язана з підвищенням індексу маси тіла (ІМТ) на 0,95 кг/м². У людей із генетичною схильністю до ожиріння ця цифра ще вища — до 2,21 кг/м². Через 12 років затримка часу їжі призводила до збільшення маси тіла на 2,2%.

Водночас, у людей без генетичної схильності до ожиріння такого ефекту не спостерігалося. Це дозволяє зробити важливий висновок: коригування часу прийому їжі може бути ефективним інструментом боротьби з ожирінням, особливо для тих, хто має підвищений генетичний ризик.

Вчені підкреслюють, що ранні прийоми їжі можуть зменшити вплив генетичних факторів і допомогти в контролі маси тіла. Такий підхід уже можна враховувати у персоналізованих стратегіях схуднення та профілактики ожиріння.

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Нагадаємо, вчені з’ясували, що ключову роль в ожирінні відіграє надмірне споживання калорій, а не недостатня фізична активність, як вважалося раніше. Особливо вирішальним фактором є високий вміст ультраоброблених продуктів у раціоні жителів економічно розвинених країн.