562
2 хв

Її бояться кроти та миші: посадіть цю рослину на городі — й назавжди забудете про шкідників

Це просте і водночас ефективне рішення для тих, хто хоче позбутися мишей і кротів без використання хімії. Рослину легко вирощувати, вона не потребує складного догляду і працює як природний бар’єр від шкідників.

Віра Хмельницька
Як позбутися гризунів на своєму городі

Гризуни — одна з найнеприємніших проблем для власників городів. Миші нищать урожай, а кроти псують грядки та кореневу систему рослин. Багато хто використовує отруту чи пастки, але існує більш екологічний спосіб, варто лише посадити правильну рослину. Є культура, яку шкідники просто не переносять і обходять стороною.

Яка рослина відлякує гризунів

Йдеться про чорнокорінь лікарський — маловідому, але дуже ефективну рослину. Вона приживається навіть на бідному ґрунті й не потребує складного догляду. Рослина має специфічний запах і особливе насіння, завдяки цьому створює природний захист від небажаних гостей на ділянці.

Чорнокорінь діє комплексно. Його різкий запах є неприємним для гризунів, через що вони уникають ділянок, де росте рослина. Насіння має властивість чіплятися до шерсті тварин, викликаючи у них дискомфорт, а коренева система виділяє речовини, які додатково відлякують шкідників. У результаті миші перестають заходити на ділянку, а кроти залишають територію.

Як правильно посадити чорнокорінь

Щоб досягти максимального ефекту, важливо правильно посадити рослину на ділянці:

  • по периметру городу;

  • біля грядок і господарських будівель;

  • поруч із культурами, які люблять гризуни.

Такий підхід створює природний захисний бар’єр і значно зменшує ризик появи шкідників.

Для посилення ефекту чорнокорінь можна поєднувати з іншими рослинами, які також мають відлякувальні властивості. Наприклад, м’ята допомагає зменшити активність мишей завдяки своєму насиченому аромату, а нарциси не приваблюють гризунів через токсичність їхніх цибулин. У комплексі такі рослини створюють більш надійний природний захист ділянки.

