Їж і не бійся: продукти з холестерином, які насправді корисні, - перелік

Холестерин бере участь у формуванні клітин та допомагає нашому організму виробляти гормони. Втім, надмірний його вміст у крові може підвищити ризик серцевих захворювань.

Про це йдеться у матеріалі Verywell Health.

Зауважимо, що печінка виробляє необхідний для функціонування організму холестерин. Тому варто обмежити його споживання, наприклад, з переробленого м’яса чи смаженої їжа. Однак якщо деякі продукти з високим вмістом холестерину - як от яйця - можна і потрібно вживати в помірній кількості.

Здорові продукти з холестерином

Яйця

Холестерин: 189 мг

Яйця забезпечують організм високоякісним білком, вітамінами та мінералами. Незважаючи на високий вміст холестерину, вони не збільшують фактори ризику серцевих захворювань.

Креветки

Холестерин: 135 мг

Креветки містять холестерин, але мають низький вміст насичених жирів і високий вміст білка, вітаміну B12, цинку та селену.

Сардини

Холестерин: 131 мг

Сардини також багаті на поживні речовини - вітамін D і кальцій, є гарним джерелом омега-3 жирних кислот, а том у можуть допомогти знизити ризик серцевих захворювань та інсульту.

Субпродукти

Холестерин: 333 мг

Печінка, серце та нирки містять поживні речовини, що забезпечують організм білком, залізом та цинком. Зокрема, яловича печінка містить більше вітамінів та мінералів, ніж м’ясо, але менше калорій та жиру.

Твердий сир

Холестерин: 17 мг

Один шматочок сиру може здатися невеликою кількістю, але рівень холестерину швидко зростатиме протягом дня. Втім, сир також є гарним джерелом білка, кальцію та фосфору.

Цільножирні молочні продукти

Молочні продукти багаті на холестерин, але вони містять багато поживних речовин, необхідних для здоров'я кісток.

Зауважимо, що не всі продукти з високим вмістом холестерину є шкідливими. Багаті на поживні речовини продукти - такі як яйця, сир і риба, можуть бути частиною збалансованого раціону.

Помірність є ключовою, але найкраще обмежити смажену їжу, оброблені продукти та фаст-фуд, які часто містять багато шкідливих жирів, що підвищують ризик серцевих захворювань.

Помірність є ключовою, але найкраще обмежити смажену їжу, оброблені продукти та фаст-фуд, які часто містять багато шкідливих жирів, що підвищують ризик серцевих захворювань.