Його не впізнати: який вигляд має зірка культового мему Success Kid сьогодні (фото)

Мем Success Kid / © mirror.co.uk

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Семмі Грайнер, який у дитинстві став героєм знаменитого мему Success Kid («Успішна дитина»), виріс і тепер має зовсім інший вигляд. Фотографія малюка зі стиснутим кулачком на пляжі стала вірусною 2007 року й досі залишається одним із найвідоміших зображень в Мережі.

Про це пише Іadbible.

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Семмі родом із Джексонвілла, штат Флорида, США. Його мама Лейсі зробила знаменитий знімок, коли синові було лише 11 місяців. Вона опублікувала фотографію на Flickr, навіть не підозрюючи, що згодом її дитина стане відомою в усьому світі.

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На фото хлопчик у біло-зеленій футболці сидить на пляжі, стискає в кулачку пісок і дивиться в камеру із задоволеним та трохи зухвалим виразом обличчя. Його поза нагадує жест переможця, який святкує успіх, — саме тому зображення так швидко стало популярним.

Спочатку фотографія мала підпис «Ненавиджу пісочні замки» (I hate Sandcastles). Однак користувачі соцмереж згодом надали їй нового значення, і знімок перетворився на мем Success Kid.

Семмі Грайнер, який у дитинстві став героєм знаменитого мему Success Kid Фото Instagram/LaneyGriner

Як використовують мем Success Kid

Зображення Семмі стало своєрідним символом перемоги. Його публікують, коли хочуть поділитися радістю від досягнення мети — як великої, так і зовсім незначної.

Наприклад, мем може супроводжувати новину про підвищення на роботі, згоду на побачення або навіть несподівано знайдену в кишені купюру. Стиснутий кулачок і задоволений вираз обличчя хлопчика чудово передають емоції людини, якій щойно пощастило.

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Який вигляд має Семмі Грайнер зараз

За роки після появи знаменитої фотографії Семмі суттєво змінився. На новіших знімках він уже дорослий хлопець із довгим хвилястим каштановим волоссям. У нього також почала з’являтися щетина.

Попри зміни в зовнішності, Семмі залишається впізнаваним. Його волосся стало темнішим, але риси обличчя дають змогу побачити в ньому того самого малюка, який колись сидів на пляжі з жменею піску.

Коли хлопцеві було 10 років, він відтворив знамениту позу, тримаючи намальовану від руки версію мему. Також Семмі разом із батьками взяв участь у відео BuzzFeed на YouTube, де родина розповіла про несподівану популярність фотографії.

Як популярність мему допомогла родині

За історією Success Kid стоїть і сімейна обставина. Батькові Семмі, Джастіну, знадобилася операція з пересадки нирки, тому родина організувала збір коштів через платформу GoFundMe.

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Мама хлопця Лейсі в коментарі ABC розповіла, що не шкодує про те, як склалася історія з мемом.

«У всьому цьому стільки позитиву. Ми не шкодуємо ні про що, пов’язане із Success Kid. Досі важко повірити, як усе це сталося. Я й досі не можу до кінця усвідомити», — сказала вона.

Звичайна сімейна фотографія, зроблена 2007-го, перетворилася на один із найвпізнаваніших мемів у світі та принесла Семмі міжнародну популярність.

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