З 8 січня в усіх кінотеатрах країни: 1+1 media розпочала роботу над романтичною комедією «Випробувальний термін»

комедія Випробувальний термін / © 1+1

Стало відомо, що цього року команда 1+1 media розпочала роботу над другим повнометражним фільмом власного виробництва — романтичною комедією «Випробувальний термін», яка вийде в широкий український прокат уже 8 січня 2026 року.

Виробництвом стрічки займається 1+1 media спільно з продакшн-командою SFERA FILM. Продюсерами фільму є Анна Гончар, керівниця інвестиційних і партнерських проєктів Телевізійного бізнесу 1+1 media, та Дмитро Сафановський. Автор сценарію — Євген Бургела, режисерка — Ірина Громозда. Дистрибутор фільму в Україні — B&H Film Distribution.

Зйомки фільму розпочнуться вже у вересні в Києві, а хто зіграє головні ролі — стане відомо вже зовсім скоро. Проте команда інтригує: до знімань залучені як суперзірки української кіноіндустрії, так і ті актори, які, без сумніву, стануть справжнім відкриттям.

«Уже в цьому році ми розпочали роботу над другим повним метром 1+1 media — це логічний крок у розвитку напряму виробництва кінотеатрального контенту. Ми системно працюємо у різних сегментах, це один з наших бізнес-векторів, який допомагає розширювати аудиторію, створювати нові можливості для партнерств та формувати конкурентний український продукт», — зазначив Ярослав Пахольчук, генеральний директор 1+1 media.

«Випробувальний термін» — це романтична комедія про кар’єру, яку не планували, і почуття, які не можна було передбачити заздалегідь. Про тих, хто зламався, але не здався. І про те, що іноді головне випробування — у здатності довіритися знову.

«Нам хочеться зробити легке, добре, дотепне, але водночас емоційно чесне кіно про людей, які вчаться відкриватися і довіряти знову. “Випробувальний термін” — це про нові шанси, які з’являються тоді, коли найменше на них чекаєш. У нашій історії сучасні герої, з якими можна сміятися, плакати і закохуватися одночасно. Упевнені, глядач знайде у фільмі частинку себе», — додає Анна Гончар.

Про сюжет:

Головна героїня Поліна — гламурна донька бізнесмена, яка звикла до безтурботного життя. Після зради батька вона опиняється на випробувальному терміні в рекламній агенції. Там вона протягом місяця змагається за посаду з Романом — амбітним і принциповим колегою, який бачить світ зовсім інакше.

Їхнє професійне суперництво поступово переростає у конфлікти, несподівані зближення й ситуації, де важко відрізнити робочі завдання від особистих почуттів.

Це романтична комедія з актуальним гумором про пошук довіри, нові початки й те, як навіть найжорсткіша конкуренція може несподівано стати історією кохання.

Прем’єра «Випробувального терміну» у кінотеатрах України — 8 січня 2026 року.

Сторінки фільму в соцмережах: Instagram , Facebook , TikTok .

