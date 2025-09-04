ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
517
Час на прочитання
2 хв

З 8 січня в усіх кінотеатрах країни: 1+1 media розпочала роботу над романтичною комедією «Випробувальний термін»

Стрічка зʼявиться в усіх кінотеатрах країни вже 8 січня 2026 року

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
комедія Випробувальний термін

комедія Випробувальний термін / © 1+1

Стало відомо, що цього року команда 1+1 media розпочала роботу над другим повнометражним фільмом власного виробництва — романтичною комедією «Випробувальний термін», яка вийде в широкий український прокат уже 8 січня 2026 року.

Виробництвом стрічки займається 1+1 media спільно з продакшн-командою SFERA FILM. Продюсерами фільму є Анна Гончар, керівниця інвестиційних і партнерських проєктів Телевізійного бізнесу 1+1 media, та Дмитро Сафановський. Автор сценарію — Євген Бургела, режисерка — Ірина Громозда. Дистрибутор фільму в Україні — B&H Film Distribution. 

Зйомки фільму розпочнуться вже у вересні в Києві, а хто зіграє головні ролі — стане відомо вже зовсім скоро. Проте команда інтригує: до знімань залучені як суперзірки української кіноіндустрії, так і ті актори, які, без сумніву, стануть справжнім відкриттям.

«Уже в цьому році ми розпочали роботу над другим повним метром 1+1 media —  це логічний крок у розвитку напряму виробництва кінотеатрального контенту. Ми системно працюємо у різних сегментах, це один з наших бізнес-векторів, який допомагає розширювати аудиторію, створювати нові можливості для партнерств та формувати конкурентний український продукт», — зазначив Ярослав Пахольчук, генеральний директор 1+1 media.

«Випробувальний термін» — це романтична комедія про кар’єру, яку не планували, і почуття, які не можна було передбачити заздалегідь. Про тих, хто зламався, але не здався. І про те, що іноді головне випробування — у здатності довіритися знову.

«Нам хочеться зробити легке, добре, дотепне, але водночас емоційно чесне кіно про людей, які вчаться відкриватися  і довіряти знову. “Випробувальний термін” — це про нові шанси, які з’являються тоді, коли найменше на них чекаєш.  У нашій історії сучасні герої, з якими можна сміятися, плакати  і закохуватися  одночасно. Упевнені, глядач знайде у фільмі частинку себе», — додає Анна Гончар.

Про сюжет: 

Головна героїня Поліна — гламурна донька бізнесмена, яка звикла до безтурботного життя. Після зради батька вона опиняється на випробувальному терміні в рекламній агенції. Там вона протягом місяця змагається за посаду з Романом — амбітним і принциповим колегою, який бачить світ зовсім інакше.

Їхнє професійне суперництво поступово переростає у конфлікти, несподівані зближення й ситуації, де важко відрізнити робочі завдання від особистих почуттів.

Це романтична комедія з актуальним гумором про пошук довіри, нові початки й те, як навіть найжорсткіша конкуренція може несподівано стати історією кохання.

Прем’єра «Випробувального терміну» у кінотеатрах України — 8 січня 2026 року.

Сторінки фільму в соцмережах: Instagram, Facebook, TikTok.

Партнери проєкту:

  • Генеральний партнер — Bolt

  • Партнер — Міжнародний бʼюті бренд Lamel 

Дата публікації
Кількість переглядів
517
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie