З аміаком чи без: яка фарба довго тримається, краще зафарбовує сивину і безпечна для волосся

Якщо правильно підібрати фарбу, то домашнє фарбування порадує максимальним ефектом: волосся буде, як після салону, і колір триматиметься до двох місяців.

Фарбування волосся вдома – це ще той квест. Бо хочеться, щоб волосся залишилося на місці, сяяло, як після роботи майстра-перукаря, і колір тримався хоча б місяців два. І це можливо, якщо правильно підібрати фарбу для свого типу і структури волосся. Розповідаємо, яку фарбу краще вибирати, щоб досягти бажаного ефекту від домашнього фарбування.

Як правильно вибрати фарбу для волосся

Якщо ви вирішили фарбуватися вдома, то спочатку треба визначитися, який саме результат ви хочете отримати. Зафарбувати сивину, змінити колір волосся чи посилити існуючий відтінок, надати волоссю сяяння та блиску, отримати стійкий результат, зберегти природній колір та здоров’я своїх локонів. Лише після цього варто приступати до вибору фарби.

Фарба для волосся з аміаком ідеально підходить для того, щоб кардинально змінити колір своїх локонів, добре зафарбовує сивину і має стійкій результат – аж до двох місяців. Продукт без аміаку буде ідеальним для надання насиченого кольору вже існуючому відтінку, також надасть сяяння вашим локонам. А тримається фарба без аміаку до тридцяти днів.

Чим відрізняється фарба з аміаком від безаміачної

Перед вибором відповідної фарби для свого волосся варто знати дещо про її хімічні властивості, щоб ваші локони залишилися здоровими після домашнього фарбування.

Фарба з аміаком. За рахунок аміаку засіб для фарбування відкриває верхній шар волосяної кутикули і фарба добре проникає всередину. Така властивість речовини здатна повністю змінювати колір волосся. Фарба з аміаком робить колір локонів більш насиченим і довго тримається. Тому підходить для кардинальної зміни відтінку, хоча має досить неприємний різкий запах.

За рахунок аміаку засіб для фарбування відкриває верхній шар волосяної кутикули і фарба добре проникає всередину. Така властивість речовини здатна повністю змінювати колір волосся. Фарба з аміаком робить колір локонів більш насиченим і довго тримається. Тому підходить для кардинальної зміни відтінку, хоча має досить неприємний різкий запах. Фарба без аміаку. У такому засобі міститься речовина – моноетаноламін, який більш м’яко впливає на верхній шар волосся. Він не агресивний, тому безпечніший для наших локонів, і не має різкого неприємного аромату. Така фарба підходить для тонування волосся, надання йому блиску, але триматиметься на локонах не більше місяця.

Якщо тримати фарбу на волоссі довше, чи буде результат кращим

Майстри перукарського мистецтва розвінчали цей міф – це абсолютна неправда. Оскільки на кожній упаковці виробник зазначає належний час прояву фарби. Вказаний час є найоптимальнішим для отримання бажаного ефекту. Оскільки саме за цей часовий проміжок проявляються і вичерпуються всі барвники, які містяться у фарбі. Тому немає жодного сенсу тримати суміш на волоссі довше вказаного часу. Бо це може, навпаки, призвести до небажаного результату, а ще можна пошкодити волосся.

Що впливає на результат фарбування

Результат домашнього фарбування залежатиме від початкового кольору волосся, вибраного тону, стану і структури ваших локонів. Зазвичай виробник вказує на пакуванні, який ефект ви отримаєте від вибраної фарби і скільки вона триматиметься.

Як на результат фарбування впливатиме стан ваших локонів? Коли зовнішня кутикула волосся пошкоджена, локони втрачають свою гладкість та еластичність, стають пористими. Якщо пофарбувати таке волосся, то в результаті колір стане більш насиченим та яскравим. Але під час вимивання волосся тьмянітиме, бо через пошкоджений стан швидше віддаватиме пігмент.

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