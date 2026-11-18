Сало можна засолити без розсолу сухим способом / © iStock

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Сало сухим способом засолюють без води. Для такого рецепта найкраще підходять щільні шматки зі спини або боків завтовшки 3,5–4 см — вони добре тримають форму й рівномірно просолюються.

Про цей спосіб засолювання розповідає Ukr.media.

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Яке сало обрати й скільки солі взяти

Сало має бути щільним, зі шкіркою, без жовтих плям і стороннього запаху. М’яку підчеревину для такого способу краще залишити для окремої заготівлі.

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На 1 кг сала знадобиться:

80–85 г крупної солі;

5–6 зубчиків часнику;

1 ст. л. меленого чорного перцю;

2–3 лаврові листки.

Кількість солі краще зважити, а не відмірювати ложками: вага залежить від помелу та щільності продукту.

Як засолити сало сухим способом

Спочатку підготуйте шматки завдовжки приблизно 10–12 см. Шкірку потрібно ретельно поскребти ножем, а на великих шматках зробити кілька неглибоких надрізів, щоб сіль краще розподілилася.

На дно чистої скляної або емальованої ємності насипте шар солі завтовшки 1–1,5 см. Шматки сала натріть сіллю з усіх боків і викладіть шкіркою донизу. Кожен наступний шар пересипайте сіллю, а зверху залиште її трохи більше.

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Накрийте сало дощечкою або перевернутою тарілкою, поставте зверху невеликий гніт і приберіть у холодильник. Витримуйте його близько двох тижнів, а через 5–7 днів поміняти шматки місцями: верхні покладіть вниз, нижні — догори.

Важливо дотримуватися температури. У вихідному рецепті вказано діапазон від +2 до +7 °C, але для продуктів, що швидко псуються, Держпродспоживслужба рекомендує підтримувати в холодильнику +4 °C або нижче. Тому за можливості для таких заготівель краще мати окремий холодильник і контролювати температуру термометром.

Коли додавати часник і спеції

Є два варіанти. Для пряного засолювання подрібнений часник і перець змішують із сіллю, а суміш втирають у надрізи та поверхню сала. Лаврове листя кладуть між шматками.

Інший спосіб — засолити сало лише сіллю, а часником і перцем натерти вже перед подачею. Так аромат свіжого часнику буде виразнішим.

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Через два тижні зайву сіль з поверхні готового сала можна зчистити ножем. Загорніть кошний шматок у пергамент, фольгу або харчову плівку і зберігайте його у холодильнику за температури +4 °C або нижче, а для тривалішого зберігання таке сало можна порційно заморозити. Не варто покладатися на стару пораду тримати домашню заготівлю роками в коморі чи на горищі: без контрольованих умов це не гарантує безпечності продукту.

Сало на столі — найкращі рецепти

Тонко нарізане сало можна зробити пікантною закускою, додавши до нього соєвий соус, французьку та міцну гірчицю, чорний і гострий перець, мариновану цибулю, кріп і часник. Усі складники перемішують і залишають у холодильнику на 60 хвилин, щоб сало просочилося спеціями та набуло виразного смаку.

Для іншої закуски замість гірчиці використовують копчену паприку, яка надає салу легкого димного аромату. Його нарізають невеликими шматочками, змішують із цибулею, кропом, часником, сіллю, перцем, цукром та яблучним або винним оцтом, а потім викладають шарами в банку й залишають у холодильнику на 6–12 годин.

А ще сало використовують не лише для холодних закусок, а й для ситних м’ясних заготівель. Для вушкварків беруть 2,5 кг свинини та 1 кг сала, додають сіль, перець і лавровий лист, а потім томлять під кришкою в духовці за температури 180 °C приблизно 3,5 години. Сало поступово витоплюється, утворюючи смалець, який покриває м’ясо.

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