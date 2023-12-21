З чим носити ботильйони, щоб фігура стала візуально стрункою: 4 стильні варіанти

Якщо до взуття правильно підібрати одяг, ви зможете зробити свою фігуру стрункою, а ноги – довгими, як у моделей.

Щоб у будь-якому взутті ви мали розкішний вигляд, достатньо просто правильно скомбінувати його з одягом. Це саме стосується ботильйонів. Таке взуття доволі зручне й водночас гарне, тому у кожної модниці, напевно, є по кілька пар. Але багато жінок переймаються, щоб ботильйони візуально не вкорочували їхню фігуру. Ми зібрали кілька порад від стилістів, які допоможуть вам бути найпрекраснішими та найстрункішими у своєму взутті.

Ботильйони із сукнею чи спідницею

З чим носити ботильйони / Фото: pixabay.com

Для такого поєднання одягу та взуття існує універсальне правило – спідниця має бути вище колін. Якщо вона буде довжини міді, тобто нижче колін, тоді ноги будуть візуально короткими. Якщо ви полюбляєте носити довгий одяг, тоді варто вибирати довжину максі. Спідниця прикриватиме взуття і візуально видовжуватиме ваш силует. Така комбінація наразі на піку трендів, тому ви матимете приголомшливий і бездоганний вигляд.

Ботильйони на каблуках і костюм

З чим носити ботильйони / Фото: pixabay.com

Взуття на каблуках видовжує фігуру, вирівнює поставу і піднімає сідниці. Завдяки тому, що в такому взутті м’язи працюють по-іншому, змінюється сама мова тіла. Ідеальний вигляд таке взуття матиме зі штанними костюмами, образ вийде елегантним і дорогим. Водночас можна буде за допомогою піджака і прямих штанів замаскувати недоліки фігури. А підбори нададуть ногам довжини і стрункості.

Ботильйони та джинси

З чим носити ботильйони / Фото: Freepik

Така комбінація в образі завжди стильна й вишукана. Тут варто зазначити, що широкі джинси мають прикривати взуття, відкриваючи лише носок і каблук. Якщо це вузькі джинси, їх пожна підкочувати до краю взуття, тоді ноги візуально стануть довшими. Варто уникати широких джинсів до щиколотки, бо таке поєднання лише вкоротить зріст.

Правильний вибір ботильйонів

З чим носити ботильйони / Фото: Freepik

Ботильйони варто вибирати згідно з типом своєї фігури, щоб вони ідеально доповнювали будь-який ваш образ. Якщо ви маєте невеликий зріст, не варто купувати взуття з великими пряжками чи іншими масивними декоративними елементами. Для такого зросту найкращим вибором стане пара на невисоких підборах із загостреним носом, що допоможе додатково візуально видовжити фігуру.

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