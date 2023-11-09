З чим носити джинси: 9 образів від француженок, які варто повторити, щоб мати незабутній вигляд

Ніхто так, як француженки, не відчуває стиль і модні тенденції. Коли вони щось одягають, ніби кожного разу проживають нове життя, створюючи приголомшливі образи навіть із найпростіших речей. Тому їхніми секретами обов’язково потрібно скористатися, щоб кожного дня бути неперевершеною та привабливою. Розповідаємо, з чим носити джинси, щоб мати дорогий і стильний вигляд у будь-якій ситуації.

Джинси, піджак і взуття на підборах

З чим носити джинси / Фото: pixabay.com

Це один із найулюбленіших фешн-прийомів усіх модниць світу, не лише француженок. Поєднання прямих джинсів чи модних джинсів-кльош з піджаком оверсайз та стильним взуттям на невеликих підборах – це безпрограшний варіант для роботи, прогулянки і навіть свята. А найбільшим плюсом є те, що кожна пані може повторити цей нескладний, проте стильний аутфіт, адже все необхідне є у гардеробі практично всіх жінок. У цьому сезоні можна відпочити від базових темних кольорів і вибрати піджак карамельного відтінку. Оскільки беж відвоював лідерство на модному олімпі.

Джинси, светр і лофери

З чим носити джинси / Фото: pixabay.com

Що може бути ідеальнішим в холодну погоду, ніж теплий светр чи кардиган у тандемі із джинсами. Щоб зробити базовий лук цікавішим, француженки додають яскравих деталей і взувають трендові лофери. У цьому сезоні таке взуття пропонують носити зі шкарпетками різноманітних яскравих кольорів.

Сорочка, джинси та прикраси

З чим носити джинси / Фото: pixabay.com

Паризька модниця Лея Сфез рекомендує такий образ тим, хто шукає золоту середину між практичним аутфітом та елегантністю. Звичайні джинси, доповнені сорочкою бездоганного крою та яскравими прикрасами, заграють по-новому. Стилісти рекомендують відійти від традицій і замінити класичну білу сорочку на блакитну глибокого відтінку у стилі «тиха розкіш».

Трендове пальто довжини максі та джинси

З чим носити джинси / Фото: pixabay.com

Чорне або синє довге пальто в осінньо-зимовому сезоні 2023-2024 посідає центральне місце на модному олімпі. Тому стильні француженки не оминули цей тренд своєю увагою. Мінімалістичне пальто максі темних насичених кольорів добре поєднується як із повсякденними джинсам, так і з вечірньою сукнею. Тому такий образ неодмінно варто спробувати, оскільки він ще кілька років не втратить своєї актуальності.

Total denim

З чим носити джинси / Фото: pixabay.com

Це один із найголовніших модних трендів у цьому сезоні. І тут мова не лише про джинси чи куртки, а й про сорочки, тренчі, кроп-топи, сукні та спідниці. Тому їх можна сміливо поєднувати в суцільний образ – і ви будете на піку модних трендів. Такий аутфіт француженки просто обожнюють і його легко повторити.

Джинси, водолазка і шкіряна куртка

З чим носити джинси / Фото: pixabay.com

Французькі модні інфлюенсерки уже досить давно довели, що можна виглядати однаково природньо та органічно як у романтичних сукнях, так і в зухвалих образах зі шкіряними куртками. Тому за прикладом цих модниць можна обирати шкіряні куртки різноманітних моделей і комбінувати їх із базовими речами – водолазками та джинсами. Такі луки будуть невимушеними і водночас стильними, що прекрасно підійдуть на кожен день.

Джинси, светр оверсайз та сумочка на ланцюжку

З чим носити джинси / Фото: pixabay.com

Це максимально комфортне поєднання, коли зовсім не хочеться моди і трендів. Джинси, просторий і затишний світшот, наче знятий з бойфренда, допоможуть почуватися максимально комфортно. А завершити такий образ французькі модниці пропонують елегантною сумочкою на ланцюжку. Ця деталь додасть базовому аутфіту необхідної нотки розкоші.

Блуза і джинси

З чим носити джинси / Фото: pixabay.com

Це улюблений образ француженок, який поєднує у собі практичність та романтизм. Якщо джинси відповідають за перше, то блуза безумовно закриває друге питання. Білосніжна проста блуза і багатошарові прикраси зі звичайними джинсами – таку формулу стилю нам пропонують французькі стилісти. У такий спосіб можна без зайвих зусиль створити розкішний і модний образ, який виглядатиме не гірше, ніж сукня чи брючний костюм.

Багатошаровий образ

З чим носити джинси / Фото: pixabay.com

Для мінливої осені важко придумати щось краще та практичніше за багатошаровий образ. Французькі пані дбають про свій комфорт, а тому активно користуються цим прийомом у комбінуванні стилів. У такому образі за основу потрібно брати джинси прямого крою, що ідеально сидять по фігурі. Далі можна комбінувати кілька речей зверху, наприклад сорочку, світшот і куртку. Такий аутфіт підійде на кожен день, його легко повторити і трансформувати в залежності від погодних умов.

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