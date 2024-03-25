З чим носити джинси навесні-влітку 2024, щоб мати стильний і незабутній вигляд

Які джинси на піку моди у 2024 році, з чим їх краще комбінувати, щоб завжди мати вишуканий вигляд.

Джинси – це універсальна річ, яка ніколи не вийде з моди. І це не дивно, адже вони зручні, стильні, їх можна акцентувати будь-яким одягом, до того ж, коштують недорого. Цієї весни та влітку стилісти пропонують комбінувати джинси з класичним речами, щоб мати трендовий і водночас довершений образ. Розповідаємо, які джинси у трендах 2024 року і з чим найкраще їх носити, щоб завжди мати незабутній вигляд.

Джинси з жакетом

З чим носити джинси навесні-влітку 2024 / Фото: Freepik

Таке поєднання вважається класичним і водночас вкрай стильним. Адже кожна жінка у такому вбранні має ефектний, елегантний та розкішний вигляд. Так можна одягатися на роботу, на урочистий захід чи на прогулянку, ваш одяг завжди буде доречним.

Джинси та світшот

З чим носити джинси навесні-влітку 2024 / Фото: Freepik

Це ідеальна повсякденна комбінація одягу, що підходить для прогулянок, походів за покупками і навіть на роботу. Джинси краще вибирати класичного синього кольору темних та світлих відтінків, а верх може бути у світлих пастельних тонах.

Джинси з жилетом

З чим носити джинси навесні-влітку 2024 / Фото: Freepik

Наразі на піку популярності як довгі, так і короткі жилети. Тому така комбінація речей вигідно підкреслить всю жіночність та красу своєї власниці. До того ж, акцентувавши цей комплект одягу яскравими аксесуарами, можна сміливо відправлятися на вечірку чи романтичне побачення.

Джинси з кардиганом

З чим носити джинси навесні-влітку 2024 / Фото: pixabay.com

Весна цього року досить непередбачувана, тому джинси з кардиганом стануть у нагоді. Краще вибирати об’ємні довгі кардигани крупної в’язки, а джинси прямі у монохромних відтінках. Носити такі речі можна будь-коли і будь-де, ви завжди матимете стильний та шикарний вигляд.

Джинси з сорочкою

З чим носити джинси навесні-влітку 2024 / Фото: Freepik

Це класичний варіант поєднання одягу, тому його можна сміливо вдягати і на роботу, і на посиденьки в кафе, і навіть на свято. Такий одяг прекрасно коригує фігуру, прибираючи зайві кілограми.

Які джинси в моді навесні-влітку 2024

Широкі джинси. Ця модель залишається в трендах, бо довела свою практичність. Це можуть бути джинсові палацо, кюлоти, вільні широкі штани в чоловічому стилі.

Ця модель залишається в трендах, бо довела свою практичність. Це можуть бути джинсові палацо, кюлоти, вільні широкі штани в чоловічому стилі. Прямі джинси. Така модель пасує абсолютно всім жінкам, незважаючи на вік і розміри фігури, головне, щоб вони мали прямий крій, класичний колір, були без декору, розривів і потертостей.

Така модель пасує абсолютно всім жінкам, незважаючи на вік і розміри фігури, головне, щоб вони мали прямий крій, класичний колір, були без декору, розривів і потертостей. Джинси-кльош. Це безперечний хіт, що повернувся на вершину олімпу 2023 року і буде там ще не один сезон. Тому вони повинні бути у вашому гардеробі, якщо вам подобається така модель.

Це безперечний хіт, що повернувся на вершину олімпу 2023 року і буде там ще не один сезон. Тому вони повинні бути у вашому гардеробі, якщо вам подобається така модель. Джинси з декором. Цієї моделі давно не було на модному олімпі, в трендах будуть усі варіанти з нашивками, аплікаціями і вставками.

Цієї моделі давно не було на модному олімпі, в трендах будуть усі варіанти з нашивками, аплікаціями і вставками. Джинси з високою посадкою. Це саме та модель, яка має самі лише переваги – і жодних недоліків. Джинси із завищеною талією ідеальні як для худеньких, так і для пані із пишною фігурою. Вони приховуватимуть усі недоліки і триматимуть талію в рамках.

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