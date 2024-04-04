З чим носити кросівки навесні-влітку 2024: варіанти для стильного образу

Кросівки – це безсумнівно найпрактичніше взуття, яке можна комбінувати з будь-яким одягом. У такому взутті можна піти на прогулянку, вечірку чи навіть урочистий захід, образ буде неперевершеним і завжди доречним. Стилісти рекомендують навесні-влітку 2024 року кілька аутфітів з кросівками для створення індивідуального і незабутнього луку. Розповідаємо, з чим найкраще поєднувати кросівки, щоб мати стильний вигляд за будь-яких обставин.

Кросівки й штани у спортивному стилі

З чим носити кросівки навесні-влітку 2024 / Фото: Freepik

Таке поєднання речей створюватиме спортивно-стильний аутфіт. Кросівки можна комбінувати з футболками, світшотами, легінсами, джинсами тощо. Такий одяг буде ідеальним для прогулянок, активного відпочинку чи походів по магазинах.

Кросівки, джинси чи легінси та піджак

З чим носити кросівки навесні-влітку 2024 / Фото: Freepik

Цей тандем створить образ кежуал-стилю. Він буде доречним на роботу, якщо немає офісного дрес-коду, для зустрічей в кафе чи романтичних побачень. Головне, щоб одяг був монохромних кольорів, аби загальний лук був гармонійним та стильним.

Кросівки та спідниця чи сукня

З чим носити кросівки навесні-влітку 2024 / Фото: pixabay.com

Такий ультрамодний образ буде ідеальним на ділову зустріч, романтичне побачення чи вечірку. Якщо акцентувати одяг модними аксесуарами, можна створити приголомшливий аутфіт.

Кросівки і класичний костюм

З чим носити кросівки навесні-влітку 2024 / Фото: pixabay.com

Такий спортивний елегантний образ підійде рішучим та цілеспрямованим жінкам. Кросівки можна поєднувати з брюками, піджаком чи брючним костюмом. Такий одяг буде доречним для різноманітних зустрічей, зборів чи бізнес-заходів.

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