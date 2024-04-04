З чим носити кросівки навесні-влітку 2024: варіанти для стильного образу

Стилісти рекомендують навесні-влітку 2024 року поєднувати кросівки з класичним одягом.
Кросівки – це безсумнівно найпрактичніше взуття, яке можна комбінувати з будь-яким одягом. У такому взутті можна піти на прогулянку, вечірку чи навіть урочистий захід, образ буде неперевершеним і завжди доречним. Стилісти рекомендують навесні-влітку 2024 року кілька аутфітів з кросівками для створення індивідуального і незабутнього луку. Розповідаємо, з чим найкраще поєднувати кросівки, щоб мати стильний вигляд за будь-яких обставин.
Кросівки й штани у спортивному стилі
Таке поєднання речей створюватиме спортивно-стильний аутфіт. Кросівки можна комбінувати з футболками, світшотами, легінсами, джинсами тощо. Такий одяг буде ідеальним для прогулянок, активного відпочинку чи походів по магазинах.
Кросівки, джинси чи легінси та піджак
Цей тандем створить образ кежуал-стилю. Він буде доречним на роботу, якщо немає офісного дрес-коду, для зустрічей в кафе чи романтичних побачень. Головне, щоб одяг був монохромних кольорів, аби загальний лук був гармонійним та стильним.
Кросівки та спідниця чи сукня
Такий ультрамодний образ буде ідеальним на ділову зустріч, романтичне побачення чи вечірку. Якщо акцентувати одяг модними аксесуарами, можна створити приголомшливий аутфіт.
Кросівки і класичний костюм
Такий спортивний елегантний образ підійде рішучим та цілеспрямованим жінкам. Кросівки можна поєднувати з брюками, піджаком чи брючним костюмом. Такий одяг буде доречним для різноманітних зустрічей, зборів чи бізнес-заходів.
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