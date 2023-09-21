З чим носити кросівки восени: 5 стильних образів, які легко повторити

З літа кросівки не перестають бути на піку моди. Бо це взуття вже давно перейшло до розряду класичного. З ним можна носити все: спідниці, сукні, джинси, штани і будь-який верхній одяг. Тож, розповідаємо про прості та стильні осінні образи з кросівками, які можна легко повторити.

З яким одягом носити кросівки: ТОП-5 модних образів осені 2023 року

З чим носити кросівки

Класичні кросівки і пальто. Так як осінь – це період пальт, то дуже вдалим буде поєднання класичних кросівок та верхнього одягу. Цей тренд на піку моди вже кілька років поспіль і не збирається здавати своїх позицій. Поєднувати кросівки можна з будь-яким довгим пальтом.

Так як осінь – це період пальт, то дуже вдалим буде поєднання класичних кросівок та верхнього одягу. Цей тренд на піку моди вже кілька років поспіль і не збирається здавати своїх позицій. Поєднувати кросівки можна з будь-яким довгим пальтом. Кольорові кросівки та картатий жакет. Принт у клітинку цієї осені знову на піку моди. Тому можна вибирати картаті жакети, поєднуючи з різноманітними аксесуарами та яскравими кросівками, аби увиразнити свій повсякденний образ.

Принт у клітинку цієї осені знову на піку моди. Тому можна вибирати картаті жакети, поєднуючи з різноманітними аксесуарами та яскравими кросівками, аби увиразнити свій повсякденний образ. Тотальний денімовий образ та кросівки. Осінь 2023 року ознаменувалася поверненням тотального деніму. Можна одягати верхній джинсовий одяг, джинси та денімову сорочку і поєднувати це все з кросівками білого чи чорного кольору.

Осінь 2023 року ознаменувалася поверненням тотального деніму. Можна одягати верхній джинсовий одяг, джинси та денімову сорочку і поєднувати це все з кросівками білого чи чорного кольору. Біла сорочка та кросівки. Не варто забувати про класичну білу сорочку, вона додасть вишуканості будь-якому вашому образу. Коли буде дуже холодно на сорочку можна вдягнути тренч, пальто чи бомбер. У поєднанні з кросівками ваш образ буде ідеальним.

Не варто забувати про класичну білу сорочку, вона додасть вишуканості будь-якому вашому образу. Коли буде дуже холодно на сорочку можна вдягнути тренч, пальто чи бомбер. У поєднанні з кросівками ваш образ буде ідеальним. Джинсовий комбінезон та кросівки. Вуличний повсякденний стиль не обіходиться без джинсового комбінезону. Він вдало впишеться в осінній образ, якщо його поєднати з бейсболкою, пуловером та кросівками.

Які кросівки в моді восени 2023: з чим носити взуття на танкетці

З яким одягом носити кросівки на танкетці

Це взуття стало найсміливішим трендом восени 2023 року. І з огляду на тенденції моди може протриматися на піку популярності досить тривалий час. Кросівки на танкетці не заважають рухам, дуже зручні, тому дають можливість почуватися впевнено під час кожного наступного кроку. Таке взуття стане незамінним елементом шикарного образу.

З яким одягом можна поєднати кросівки на підборах цієї осені:

Кросівки на підборах та шкіряні штани. Вуличний образ буде ідеально доповнений таким взуттям, що підкреслить елегантність вбрання. Свій лук можна доповнити вовняним пальтом і в’язаним светром.

Вуличний образ буде ідеально доповнений таким взуттям, що підкреслить елегантність вбрання. Свій лук можна доповнити вовняним пальтом і в’язаним светром. Кросівки на підборах та трикотажна сукня. Такий образ буде ефектним, простим та естетичним. Сукні варто обирати пастельних тонів, поєднуючи їх із кросівками на танкетці у футбольному стилі.

Такий образ буде ефектним, простим та естетичним. Сукні варто обирати пастельних тонів, поєднуючи їх із кросівками на танкетці у футбольному стилі. Спортивне взуття на підборах та спортивні штани – дуже влучна ідея для підкреслення своєї індивідуальності. До такого образу гарно підійде мінімалістичний верх, наприклад ошатний топ та куртка-бомбер.

– дуже влучна ідея для підкреслення своєї індивідуальності. До такого образу гарно підійде мінімалістичний верх, наприклад ошатний топ та куртка-бомбер. Кросівки на підборах та яскраві джинси. Це забуті тренди 2010 року. Такий образ підійде для особливого випадку: тематичної вечірки, концерту чи фестивалю. Поки законодавці моди доповнюють повсякденний стиль, гріх не скористатися такою можливістю, щоб вразити ефектністю свого луку.

З чим носити кросівки / Фото: pixabay.com

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