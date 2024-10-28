З чого роблять корм для собак і котів: як вибрати найкращий варіант, на що звернути увагу

Наші улюбленці — це члени родини, які також заслуговують на увагу та турботу. Однією з важливих складових є правильне харчування. Однак, в магазині так багато кормів для собак і кішок, що вибрати хороший буває досить складно.

З чого виготовляють корм для собак і котів: які бувають види

Сучасні корми для домашніх тварин представлені в широкому асортименті. Вони бувають вологими, сухими, містять м'ясні продукти чи рослинні інгредієнти, можуть мати різний рівень жирів, білків, вуглеводів та мікроелементів. А ще корми можуть підходити для різних вікових груп чи станів здоров'я вихованців.

Умовно всі корми для собак та котів можна розділити на три групи:

сухий — найпоширеніший, містить суміш зернових компонентів, м'яса, овочів, риби, фруктів, його основна перевага полягає в тому, що він довго зберігається і його легко дозувати;

— найпоширеніший, містить суміш зернових компонентів, м'яса, овочів, риби, фруктів, його основна перевага полягає в тому, що він довго зберігається і його легко дозувати; вологий — теж містить м'ясо, рибу, овочі, які залиті соусом або желе, поживніший і смачніший за сухий, але в ньому часто міститься більше барвників та консервантів;

— теж містить м'ясо, рибу, овочі, які залиті соусом або желе, поживніший і смачніший за сухий, але в ньому часто міститься більше барвників та консервантів; повнораційний — містить всі поживні елементи, може бути як сухим, так і вологим.

Також є додаткові корми, які зазвичай додаються до основного харчування. В них містяться вітаміни, мінерали, які підтримують здоров'я тварини. Це, зазвичай, ветеринарні корми для котів чи собак з певними захворюваннями.

Також всі корми можна поділити на:

преміум-класу — в них містяться високоякісні інгредієнти, вони коштують дорого;

дешеві — низькоякісні компоненти, недорогі, але можуть викликати певні проблеми зі здоров'ям.

З чого роблять сухі корми для собак і котів

З чого роблять сухі корми для собак і котів / Фото: Unsplash

Сухі корми виготовляють шляхом змішування сухих і вологих інгредієнтів, щоб вийшло тісто, яке у процесі нагрівається під тиском, потім проштовхується через прес-форму і висушується.

Зазвичай в сухі корми преміум-якості додають м'ясо і субпродукти (яловичина, ягнятина, свинина, птиця, кролятина, риба, серце, печінка, шлунки). Завжди шукайте на пакуванні такі фрази, як "сублімована куряча печінка", "свіже м'ясо курки", "борошно з м'яса курки" тощо.

В дешевих кормах м'ясо замінюють жилами, кістками, шкірою. В такому разі на пакуванні можуть бути фрази "м'ясопродукти", "продукти перероблення", "продукти тваринного походження". Також в дешеві корми додають кукурудзу, картоплю, рис та інші вуглеводи. Їхнє додавання не робить продукт менш корисним, але дуже важливо слідкувати за їхньою кількістю.

Наприклад, на думку експертів, слід уникати кормів, на яких вказано, що кукурудза, рис, картопля тощо займає 50% загального об'єму. Повинно бути не більше 25-30% злаків і краще, щоб взагалі не було картоплі.

Також до складу кормів входять жири, які допомагають засвоюватися вітамінам і дають тваринам енергію. Їх зазвичай теж не повинно бути багато. Переважати повинні саме жири тваринного походження, а ось риб'ячий жир чи рослинна олія можуть бути лише додатковим джерелом.

Важлива частина кормів клітковина, яка допомагає улюбленцям в підтримці травлення. Найчастіше використовують пульпу і буряковий жом. Однак в корми преміум-якості додають також сушені фрукти і овочі.

Звичайно, виробники додають консерванти, щоб продукт не псувався надто швидко. Однак важливо, щоб вони були натурального походження (суміш токоферолів, екстракт розмарину), а не синтетичного (добавки з індексом Е).

З чого роблять вологі корми для котів і собак

По суті, до складу вологих кормів входять ті ж самі компоненти, що і в сухі, однак процес виробництва різниться. У дешеві вологі корми не додають м'ясо чи субпродукти, а жири, м'ясо-кісткове борошно, сою. Слід завжди дивитися на процент м'ясних продуктів.

Як вибрати корм для котів і собак

Як вибрати корм для котів і собак / Фото: Unsplash

Тут потрібно враховувати кілька факторів:

вік — корми для кошенят і цуценят містять більше жирів та білка, а в кормах для дорослих повинно бути достатньо білка, жирів та вуглеводів для здоров'я тварини;

— корми для кошенят і цуценят містять більше жирів та білка, а в кормах для дорослих повинно бути достатньо білка, жирів та вуглеводів для здоров'я тварини; розмір — для невеликого собаки чи кішки не підійде корм для великих порід;

— для невеликого собаки чи кішки не підійде корм для великих порід; активність — якщо ваш улюбленець активний, йому потрібен корм з високим вмістом білка, а для малорухливих обирайте ті, що мають менше калорій;

— якщо ваш улюбленець активний, йому потрібен корм з високим вмістом білка, а для малорухливих обирайте ті, що мають менше калорій; здоров'я — якщо у тварини є певні захворювання чи алергія, їй потрібен спеціальний корм;

— якщо у тварини є певні захворювання чи алергія, їй потрібен спеціальний корм; склад — завжди звертайте увагу на склад корму та вибирайте той, в якому містяться натуральні компоненти;

— завжди звертайте увагу на склад корму та вибирайте той, в якому містяться натуральні компоненти; бренд — краще обирати компанії з хорошою репутацією, продукція яких була схвалена ветеринарами.

Якщо говорити про ідеальний корм для тварин, то він повинен містити:

білковий тваринний інгредієнт у високому відсотку — не менше 30-40%;

злаки (глютен) — 5-8% від загального об'єму;

тваринний жир — 15-18%;

омега-3 жирні кислоти — 3,9%.

В економ-кормах можуть міститися шкідливі для здоров'я компоненти, наприклад, сіль, цукор, ароматизатори, консерванти. А ще в них часто мало вітамінів, мінералів, жирів, білка.

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