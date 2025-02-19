З чого зробити бюджетні і довговічні доріжки в саду: бетон — це минуле століття

Садові доріжки – незамінний елемент будь-якого подвір’я, адже вони зручним чином поєднують різні зони, захищають взуття від бруду в негоду та допомагають зберігати лад на ділянці. Проте багато господарів замислюються, який матеріал обрати для облаштування таких стежок замість традиційного бетону.

Альтернативи бетонним доріжкам у саду

Бетон – найпоширеніший варіант облаштування садових стежок: його легко залити, дочекатися висихання й отримати міцне покриття. Однак багато господарів шукають більш оригінальні та естетичні рішення. Розповідаємо про доступний і стильний спосіб оформлення доріжок, який не потребує великих витрат.

Фахівці радять звернути увагу на садові доріжки з цегли. Якщо після будівництва чи ремонту у вас залишилися зайві матеріали, їх можна використати для облаштування стильних і практичних стежок. Головні переваги цього рішення – доступність і легкість укладання: спочатку потрібно засипати 10 см гравію, потім такий самий шар піску, а зверху викласти цеглу.

Щоб цегляні доріжки прослужили якомога довше, їх обов’язково слід обробити водовідштовхувальним засобом. Цей матеріал особливо вразливий до вологи: під її впливом він поступово руйнується й кришиться. Тому варто заздалегідь подбати про захист покриття, щоб уникнути необхідності ремонту вже через 5-7 років.

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