З чого найкраще варити холодець: професійні кухарі дали остаточну відповідь

Холодець — страва, без якої важко уявити український святковий стіл. Його готують на Новий рік, Різдво чи Великдень, а аромат пряного бульйону завжди викликає спогади про домашній затишок. Проте навіть досвідчені господині часто сперечаються: з якого м’яса холодець виходить найкращим — зі свинини, яловичини чи птиці? Професійні кухарі вирішили цю кулінарну суперечку й дали однозначну відповідь.

Свинячі ніжки — основа ідеального желе. Усі шефи одностайні: найкращий холодець виходить зі свинячих ніжок або гомілок. Саме в них міститься природний желатин — колаген, який допомагає бульйону застигнути без додавання порошкового желатину. Ніжки обов’язково треба добре вимочити у холодній воді 5 годин, щоб позбутися залишків крові, тоді бульйон буде прозорим, а не каламутним.

Яловичі хвости чи гомілка для насиченого смаку. Якщо ви хочете, щоб холодець мав більш глибокий аромат і насичений колір, додайте яловичу гомілку або хвіст. Це м’ясо вариться довше, зате дає густий смак, який особливо цінується в класичній українській кухні. Кухарі радять змішувати свинину та яловичину в співвідношенні 2:1, тоді страва виходить і пружною, і ароматною.