Як годувати літнього собаку / © unsplash.com

Багато власників з тривогою помічають, що улюбленець перестає жувати, відвертається від звичного сухого корму або довго возиться з кожною гранулою. Це природно: з роками зуби втрачають міцність, ясна стають чутливішими, а травна система реагує на їжу обережніше. Проте правильно підібраний раціон здатен повернути літньому собаці комфорт, енергію та інтерес до життя.

Чому собаки втрачають зуби в літньому віці

Найчастіше — із тих самих причин, що й люди: накопичений зубний камінь, хронічні запалення ясен, багаторічна відсутність регулярного чищення зубів. Інколи — наслідок хвороб або просто природний перебіг віку. Багатьом власникам складно постійно водити собаку на стоматологічні процедури — і це нормально. Важливо лише пам’ятати: втрата зубів не робить вашого собаку “слабким” чи “хворим”. Це новий життєвий етап, який потребує іншого підходу до харчування.

Як годувати собаку, якому важко жувати

Раціон для такого улюбленця має бути м’яким, поживним, легким для перетравлення та приємним на запах і смак.

Сухий корм (гранули)

Відмовлятися від нього повністю не потрібно. Гранули легко адаптувати:

подрібнити у блендері,

залити теплим бульйоном чи водою,

дати їм кілька хвилин для розм’якшення до консистенції пюре.

Так ви збережете звичний смак і поживність, позбавивши собаку необхідності жувати.

Вологий корм

Консерви — один із найзручніших варіантів для собак без зубів: вони вже м’які, ароматні та зазвичай легко засвоюються.

Їх можна додатково розминати виделкою або розводити теплою водою до ніжнішої текстури.

Обирайте якісні корми без зайвих синтетичних добавок — чутлива травна система літнього собаки може реагувати на них гостро.

Домашня м’яка їжа

Чудовий вибір, якщо хочете контролювати склад страви.

Підійдуть:

курятина, індичка, нежирна риба;

овочі — морква, кабачок, гарбуз;

легкі рагу або супи-пюре.

Обов’язково видаляйте кістки та доводьте м’ясо до максимально м’якої структури. Така їжа і поживна, і делікатна для старого шлунка.

Сира їжа

Для собак без зубів це майже завжди поганий варіант: високі ризики захлинання та бактеріальних інфекцій. Допускається лише за рекомендацією ветеринара.

Практичні поради для власників

Годуйте частіше, але невеликими порціями — так їжа легше засвоюється. Слідкуйте за водним балансом: м’які корми й супи підтримують гідратацію. Переводьте на новий раціон поступово, змішуючи зі старою їжею. Додавайте аромат: теплий бульйон робить страву привабливішою для собак зі слабким нюхом. Спостерігайте за реакцією: літні собаки набагато чутливіші, тож важливо вчасно помітити дискомфорт або, навпаки, добру засвоюваність.

І найголовніше: якщо собака худне, відмовляється навіть від м’якої їжі, кашляє, давиться, важко ковтає або у неї з’явилися блювання чи слабкість — це привід негайно звернутися до ветеринара. Не завжди проблема у зубах: інколи за симптомами стоять інші вікові зміни, які важливо виявити вчасно.