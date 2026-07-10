Як вибрати якісну недорогу ковбасу / © www.freepik.com/free-photo

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Недорога ковбаса залишається одним із найпопулярніших продуктів у магазинах. Покупців приваблює доступна ціна, однак мало хто замислюється, чому один батон ковбаси може коштувати вдвічі або навіть утричі дешевше за інший. Експерти з безпеки харчування пояснюють: головна причина полягає у складі продукту.

Чому ковбаса коштує так мало

Виробництво якісної ковбаси потребує великої кількості м’яса, а це найдорожчий компонент. Якщо продукт продається за дуже низькою ціною, виробник зазвичай замінює частину м’ясної сировини дешевшими інгредієнтами.

Саме тому низька вартість часто свідчить про те, що у складі буде більше води, рослинних і білкових добавок і менше натурального м’яса.

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Скільки м’яса може міститися в недорогій ковбасі

Єдиного показника не існує, адже все залежить від рецептури та виду продукції. У дешевих варених ковбасах частка м’ясної сировини може бути значно нижчою, ніж у продукції вищого ґатунку.

Частину м’яса виробники можуть замінювати м’ясом механічного обвалювання, білковими сумішами, крохмалем, клітковиною або іншими дозволеними компонентами. Завдяки цьому собівартість виробництва помітно зменшується.

Які інгредієнти додають найчастіше

Фахівці пояснюють, що сучасне виробництво ковбас передбачає використання не лише м’яса. До складу можуть входити вода, сіль, спеції, молочний або соєвий білок, харчові волокна, крохмаль, стабілізатори та антиоксиданти.

Такі компоненти дозволені законодавством за умови дотримання встановлених норм. Вони покращують консистенцію, допомагають утримувати вологу та збільшують термін зберігання продукції.

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Чи небезпечна дешева ковбаса

Сам по собі невисокий цінник не означає, що продукт є небезпечним. Якщо ковбаса виготовлена відповідно до державних вимог і пройшла контроль якості, її можна вживати.

Водночас експерти радять не робити такі вироби основою щоденного раціону. Через високий вміст солі, жирів та харчових добавок надмірне споживання переробленого м’яса не рекомендується.

Як вибрати якісну ковбасу

Перед купівлею варто уважно прочитати етикетку. Якщо серед перших інгредієнтів зазначене м’ясо, а список компонентів не надто довгий, це хороший знак.

Також бажано звернути увагу на відсоток білка. У якісній ковбасі його зазвичай більше, ніж у дешевих аналогах. Не менш важливими є дата виготовлення, термін придатності, умови зберігання та цілісність паковання.

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Якісна ковбаса має рівномірний колір без сірих або зеленуватих плям. Надто яскравий рожевий відтінок також може свідчити про значну кількість технологічних добавок.

Якщо після відкриття паковання продукт має різкий сторонній запах або виділяє багато рідини, від його вживання краще відмовитися.

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