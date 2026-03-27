З чим краще їсти яйця, щоб організм максимально засвоював вітамін D: список продуктів
Якщо додати до яєць корисні жири, овочі та продукти з кальцієм, можна значно покращити засвоєння вітаміну D і підтримати здоров’я організму.
Яйця вважаються одним із найкорисніших продуктів у раціоні. Вони містять білок, жирні кислоти та інші важливі мікроелементи, зокрема вітамін D. Однак засвоєння цього вітаміну значною мірою залежить від того, з чим саме ми поєднуємо яйця. Лікарі та дієтологи наголошують: правильні комбінації продуктів можуть суттєво підвищити користь звичного сніданку.
Чому важливо правильно поєднувати продукти
Вітамін D належить до жиророзчинних вітамінів, тобто він краще засвоюється разом із жирами. Крім того, на його засвоєння впливають інші поживні речовини — магній, кальцій і деякі антиоксиданти. Саме тому звичайна страва з яєць може бути як максимально корисною, так і менш ефективною для організму.
Найкращі продукти, які варто їсти разом із яйцями
Авокадо. Це джерело корисних жирів, які допомагають організму краще засвоювати вітамін D. Поєднання яєць і авокадо — один із найефективніших варіантів.
Червона риба — лосось, форель. Такі продукти самі багаті на вітамін D. Разом із яйцями вони створюють потужну комбінацію для підтримки імунітету та кісток.
Оливкова олія. Навіть невелика кількість якісної оливкової олії під час приготування яєць значно покращує засвоєння жиророзчинних вітамінів.
Зелені овочі — шпинат, броколі. Вони містять магній, який бере участь у метаболізмі вітаміну D. Таке поєднання допомагає організму ефективніше використовувати цей вітамін.
Сир і молочні продукти. Кальцій у поєднанні з вітаміном D працює особливо ефективно, зміцнюючи кістки та зуби.
Горіхи та насіння. Вони містять корисні жири та мікроелементи, які підтримують засвоєння поживних речовин.